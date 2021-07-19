萊卡公司與HeiQ聯手打造令人興奮的紡織業未來，並重點關注面料的彈性、舒適度、清新感和永續性

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--紡織科技創新領導者萊卡公司(The LYCRA Company) 與HeiQ已就多個科技和品牌平臺達成廣泛的合作協定，並承諾為全球消費者帶來更多有助於提升品質的創新、永續性紡織科技。

在2019年初開始的探索性討論的基礎上，HeiQ與萊卡公司已經選擇秉承其共有的理念，並利用雙方在紡織科學、商業網路和全球行銷領域共有的實力，推動創新平臺進入廣泛的紡織市場。雙方對彈性、溫控、清新感和永續性市場領域的消費品牌創新充滿了期待。

萊卡公司品牌與創新長Steve Stewart評論道：「我們欣然宣佈展開這一合作，該成果源自於兩年前開始的對話。結合雙方公司的實力，我們將在紡織業繼續推動有意義的創新，以更快的速度為更廣大的受眾提供新的解決方案。」

萊卡公司與HeiQ將攜手為包括紗處理商、面料工廠、服裝生產商、品牌和零售商在內的全球紡織業價值鏈帶來值得信賴的專長，並透過合作夥伴關係，致力於消費者驅動型的永續創新，從而讓紡織物的效能達到前所未有的水準。這兩家業界領軍企業的實力可謂是相得益彰：萊卡公司是品牌纖維和織物領域為消費者所熟知的領軍企業，解決了市場對彈力持久的保暖、散熱面料的需求，而HeiQ是成品創新領域的知名創新者，致力於解決面料的清新感、永續性、智慧溫度管理、抗病毒、乾燥度以及眾多其他市場領域的需求。

眾多創新平臺中的第一個平臺將在整個夏季陸續推出，其提供的面料不僅擁有彈性織物的品質和舒適度，還具有HeiQ的清新感和抗病毒特性，為消費者帶來前所未有的舒適度和信心，其品質和舒適度將符合新的 LYCRA® freshFX® 技術品牌標準。 該項創新的籌備工作已經開始，初期的關注重點是針對中國消費者的中國本土價值鏈，並將於8月底在上海中國國際紡織面料及輔料博覽會上發佈。

HeiQ Group共同創辦人兼執行長Carlo Centonze表示：「HeiQ的目標是強化紡織業的品牌和工廠，從而為紡織產品帶來更好的舒適度、效能和永續性，同時提升品牌在關鍵消費者心目中的知名度，而這些消費者將從這些創新中受益最多。此次與萊卡的合作不僅是優秀理念的結合，同時還將確保我們的突破性創新能夠供更多消費者使用並盡量造福更多消費者。」

萊卡公司執行長Julien Born表示：「此次合作是以雙方共同的強大價值和理念為基礎。我們期待探索雙方的天然綜效，為服裝產業開發新的解決方案。」

這些合作將以解決消費者對品質、耐用度以及永續性服裝的需求為重點。織物和服裝樣品將在夏末面世，以供市場選擇。

關於萊卡公司

萊卡公司為服飾和個人護理產業生產創新的纖維並提供先進科技解決方案。萊卡公司總部位於美國德拉瓦州威明頓，其創新的產品、技術專長、永續解決方案以及強大的行銷支援享譽世界。萊卡公司擁有眾多一流的消費者及行業品牌，包括LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®和TACTEL®。公司的業務可以追溯到1958年，獨創的氨綸纖維——氨綸紗線LYCRA®（萊卡®）纖維就是在這一年誕生的。今天，萊卡公司專注於為客戶產品增添價值，開發獨特的創新方案以迎合消費者對舒適和持久效能的需求。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.thelycracompany.com。

LYCRA® freshFX® 是萊卡公司的商標。

關於HeiQ

從蘇黎世瑞士聯邦理工學院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich,ETH)分拆而來的HeiQ成立於2005年，並在倫敦證券交易所主板市場上市（LSE:HEIQ），是紡織和材料創新領域的領軍企業，當今市場上一些非常有效、經久耐用的高效能技術均出自其手。透過開拓紡織和材料領域的創新，HeiQ致力於改善數十億民眾的生活。結合科學研究、特殊材料製造和消費原料品牌創造這三大領域的專長，HeiQ是打造差異化和永續性產品、並在銷售端掌握附加價值的理想創新合作夥伴。公司如今擁有14個辦事處、7個製造工廠、7個研發中心和190名專業人員，每年總共生產4.5萬噸特殊化學品，並為60多個國家的1,000多個工業客戶提供服務。如今，HeiQ的消費品和醫療器材已進入56個國家。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.heiq.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。