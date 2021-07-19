莱卡公司与HeiQ联手打造令人兴奋的纺织行业未来，并重点关注面料的弹性、舒适度、清新感和可持续性

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--纺织科技创新领导者莱卡公司(The LYCRA Company) 与HeiQ已就多个技术和品牌平台达成了广泛的合作协议，并承诺借此为全球消费者带来更多有助于提升品质的创新的可持续纺织技术。

在2019年初开始的探索性讨论的基础上，HeiQ与莱卡公司已经选择秉承其共有的理念，并利用双方在纺织科学、商业网络和全球营销领域共有的实力，推动创新平台进入广泛的纺织市场。双方对弹性、温控、清新感和可持续性市场领域的消费品牌创新充满了期待。

莱卡公司首席品牌与创新官Steve Stewart评论道：“我们十分高兴地宣布开展这一合作，该成果源自于两年前开始的对话。通过结合双方公司的实力，我们将在纺织行业继续推动有意义的创新，以更快的速度向更多的受众交付新的解决方案。”

携手之后，莱卡公司与HeiQ将为包括纱处理商、面料工厂、服装生产商、品牌和零售商在内的全球纺织行业价值链带来值得信赖的专长，并凸显了通过合作伙伴关系交付消费者驱动型可持续创新的承诺，从而让纺织物的性能达到前所未有的水平。这两家行业领军企业的实力可谓是相得益彰：莱卡公司是品牌纤维和织物领域消费者所熟知的领军企业，满足了市场对弹力持久的保暖、散热面料的需求，而HeiQ是成品创新领域的知名创新者，致力于解决面料的清新感、可持续性、智能温度管理、抗病毒、干度以及众多其他市场领域的需求。

众多创新平台中的第一个平台将在整个夏季陆续推出，其交付的面料不仅拥有弹性织物的品质和舒适度，还具有HeiQ的清新感和抗病毒特性，为消费者带来前所未有的舒适度和信心，其品质和舒适度将符合新的 LYCRA® freshFX® 技术品牌标准。 该创新的筹备工作已经开始，其初步的关注重点是面向中国消费者的中国本土价值链，并将于8月底在上海中国国际纺织面料及辅料博览会上发布。

HeiQ Group联合创始人兼首席执行官Carlo Centonze表示：“HeiQ的目标是赋能纺织行业的品牌和工厂，从而为纺织产品带来更好的舒适度、性能和可持续性，同时提升品牌在关键消费者心目中的知名度，而这些消费者将从这些创新中受益最多。此次与莱卡的合作不仅是优秀理念的汇聚，同时还将确保我们的突破性创新尽可能地覆盖和造福更多的消费者。”

莱卡公司首席执行官Julien Born表示：“此次合作基于双方共同的强大的价值和理念。我们期待探索双方天然的协同效应，为服装行业开发新的解决方案。”

这些合作的关注点将用于解决消费者对品质、耐用度以及可持续服装的需求。织物和服装样品将在夏末面世，供市场进行选择。

关于莱卡公司

莱卡公司为服饰和个人护理行业生产创新的纤维并提供先进技术方案。莱卡公司总部位于美国特拉华州威尔明顿，其创新的产品、技术专长、可持续解决方案以及强大的市场营销支持享誉世界。莱卡公司拥有众多领先的消费者及行业品牌，包括LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®和TACTEL®。公司的业务可以追溯到1958年，独创的氨纶纤维——氨纶纱线LYCRA®（莱卡®）纤维就是在这一年诞生的。今天，莱卡公司专注于为客户产品增值，通过开发独特的创新方案，满足消费者对舒适和持久性能的要求。如需了解更多信息，请访问：www.thelycracompany.com。

LYCRA® freshFX® 是莱卡公司的商标。

关于HeiQ

剥离于苏黎世瑞士联邦理工学院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich,ETH)的HeiQ成立于2005年，并在伦敦证券交易所主板市场上市（LSE:HEIQ），是纺织和材料创新领域的领军企业，当前市场上的一些非常有效的经久耐用的高性能技术均出自其手。HeiQ致力于通过开拓纺织和材料领域的创新，改善数十亿民众的生活。通过结合科研、特种材料制造和消费原料品牌打造这三大领域的专长，HeiQ是打造差异化和可持续产品、捕捉销售端附加值方面理想的创新合作伙伴。公司如今拥有14个办事处、7个制造工厂、7个研发中心和190名员工，每年共计能生产4.5万吨特种化学品，并为60多个国家的1,000多个行业客户提供服务。如今，HeiQ消费品和医疗设备已进入56个国家。如需了解更多信息，请访问www.heiq.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。