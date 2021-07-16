Velodyne Lidar與NVIDIA Metropolis合作，提供智慧基礎架構解決方案

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，其已攜Velodyne用於交通監測和分析的智慧基礎架構解決方案加入NVIDIA Metropolis專案。NVIDIA Metropolis旨在培育並向市場推出新一代的應用程式和解決方案，透過人工智慧(AI)視覺的進步技術，讓世界上最為重要的空間場所和營運活動更安全、更高效率。

智慧基礎架構解決方案結合了Velodyne屢獲殊榮的雷射雷達感測器和強大的AI軟體來監測交通網絡和公共空間。該解決方案能滿足人們對智慧城市系統幫助改善道路安全和防止交通事故的迫切需求。美國政府資料顯示，2020年是過去十多年來美國交通事故死亡人數最多的一年，交通死亡人數較上年增加了7.2%。

Velodyne解決方案利用邊緣AI計算系統中嵌入的NVIDIA Jetson AGX Xavier模組的強大功能，來執行該解決方案專有的3D感知軟體，該軟體可以即時偵測所有道路使用者，包括車輛、行人和騎士。NVIDIA Jetson AGX Xavier是一個精簡的節能型模組，提供GPU工作站所能提供的無與倫比的計算能力。該模組為智慧基礎架構解決方案的AI應用程式提供計算力，使其執行速度高達每秒50畫格，並即時處理雷射雷達畫格，以探測、分類和擷取交通軌跡。

加入NVIDIA Metropolis後，Velodyne可以獲得越來越多的產業專家、AI驅動型組織、政府和整合合作夥伴的關注，而他們都希望利用世界一流的AI解決方案來改善關鍵的營運效率和安全問題。此外，Velodyne還可以儘早獲得NVIDIA的平臺更新，並可以利用NVIDIA的多元化合作夥伴生態系統來支援採用雷射雷達的解決方案開發。

在奧斯汀的新部署專案

Velodyne的智慧基礎架構解決方案試點專案確定將在德州奧斯汀部署。奧斯汀市將使用此解決方案來評估交通狀況，並確定可以採取的主動安全措施，以幫助拯救生命。

此專案使用採用雷射雷達的交通監測方法，這是一種可以替代電感環探測器、相機和雷達的可靠、非侵入式多模方案。Velodyne的智慧基礎架構解決方案可以建立道路和十字路口的即時3D地圖，能產生各種照明和天氣條件下的交通資料，並提供行人、騎士、轎車和卡車的分類監測資料。

在奧斯汀，首個裝置將部署在東7街(East 7th Street)和斯普林代爾路(Springdale Road)的交叉路口。根據其事故記錄、死亡風險、超速和擁塞情況，該十字路口已被確定為需要改進的路口。

奧斯汀交通部副主任Jason JonMichael表示：「採用雷射雷達的解決方案能繼續幫助我們實現‘Vision Zero’的目標，減少奧斯汀街道上的交通死亡和嚴重傷害事件，同時在保護個人身分資訊方面也具有巨大的潛力。Velodyne Lidar的智慧基礎架構解決方案可以讓我們更高效率地收集並分析交通狀況，這恰恰是我們提高道路效率和安全性所必需的。」

Velodyne Lidar業務發展副總裁Jon Barad表示：「很高興與奧斯汀市就創新專案開展合作，此專案必將讓道路化身為更智慧、更安全的社區基礎架構。與NVIDIA Metropolis合作，使我們能夠幫助奧斯汀和其他社區因應道路安全挑戰，提高交通效率和改善永續性。」

Velodyne的解決方案助力基礎架構智慧化

Velodyne的智慧基礎架構解決方案可以建立道路和十字路口的即時3D地圖，提供精準的交通監測和分析，這是相機或雷達等其他類型的感測器所無法實現的。它可以在任何光照或天氣條件下可靠地收集資料，支援全年運作，同時還能保護民眾的隱私。該解決方案透過多模式分析來檢測各種道路使用者，包括車輛、行人和騎士，從而提高安全性。它可以預測、診斷和解決道路安全挑戰，幫助市政當局和其他客戶做出明智的決策，進而採取糾正行動。在購買包含軟體和感測器在內的安裝包後，客戶可向Velodyne支付系統充入費用，以獲取長期監控和分析功能。欲瞭解有關智慧基礎架構解決方案的更多資訊，請聯絡Velodyne銷售部門：669.275.2526，sales@velodyne.com。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)提交文件中的「管理階層對財務狀況和營運業績的討論和分析」以及「風險因素」版塊，包括但不僅限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發布日期之前所獲得的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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