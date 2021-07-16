Velodyne Lidar与NVIDIA Metropolis合作，提供智能基础设施解决方案

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，其已携Velodyne用于交通监测和分析的智能基础设施解决方案加入NVIDIA Metropolis项目。NVIDIA Metropolis旨在培育并向市场推出新一代的应用程序和解决方案，通过人工智能(AI)视觉的进步技术，让世界上最为重要的空间场所和运营活动更安全、更高效。

智能基础设施解决方案结合了Velodyne屡获殊荣的激光雷达传感器和强大的AI软件来监测交通网络和公共空间。该解决方案能满足人们对智慧城市系统帮助改善道路安全和防止交通事故的迫切需求。美国政府数据显示，2020年是过去十多年来美国交通事故死亡人数最多的一年，交通死亡人数较上年增加了7.2%。

Velodyne解决方案利用边缘AI计算系统中嵌入的NVIDIA Jetson AGX Xavier模块的强大功能，来运行该解决方案专有的3D感知软件，该软件可以实时检测所有道路使用者，包括车辆、行人和骑行者。NVIDIA Jetson AGX Xavier是一个紧凑的节能型模块，提供GPU工作站所能提供的无与伦比的计算能力。该模块为智能基础设施解决方案的AI应用提供算力，使其运行速度高达每秒50帧，并实时处理激光雷达帧，以探测、分类和提取交通轨迹。

加入NVIDIA Metropolis后，Velodyne可以获得越来越多的行业专家、AI驱动型组织、政府和集成合作伙伴的关注，而他们都希望利用世界一流的AI解决方案来改善关键的运营效率和安全问题。此外，Velodyne还可以尽早获得NVIDIA的平台更新，并可以利用NVIDIA的多元化合作伙伴生态系统来支持基于激光雷达的解决方案开发。

在奥斯汀的新部署项目

Velodyne的智能基础设施解决方案试点项目确定将在德州奥斯汀部署。奥斯汀市将使用此解决方案来评估交通状况，并确定可以采取的主动安全措施，以帮助拯救生命。

此项目使用基于激光雷达的交通监测方法，这是一种可以替代电感环探测器、摄像头和雷达的可靠、非侵入式多模方案。Velodyne的智能基础设施解决方案可以创建道路和十字路口的实时3D地图，能生成各种照明和天气条件下的交通数据，并提供行人、骑行者、轿车和卡车的分类监测数据。

在奥斯汀，首个装置将部署在东7街(East 7th Street)和斯普林代尔路(Springdale Road)的交叉路口。根据其事故记录、死亡风险、超速和拥堵情况，该十字路口已被确定为需要改进的路口。

奥斯汀交通部副主任Jason JonMichael表示：“基于激光雷达的解决方案能继续帮助我们实现‘Vision Zero’的目标，减少奥斯汀街道上的交通死亡和严重伤害事件，同时在保护个人身份信息方面也具有巨大的潜力。Velodyne Lidar的智能基础设施解决方案可以让我们更高效地收集并分析交通状况，这恰恰是我们提高道路效率和安全性所必需的。”

Velodyne Lidar业务发展副总裁Jon Barad表示：“很高兴与奥斯汀市就创新项目开展合作，此项目必将让道路化身为更智能、更安全的社区基础设施。与NVIDIA Metropolis合作，使我们能够帮助奥斯汀和其他社区应对道路安全挑战，提高交通效率和改善可持续性。”

Velodyne的解决方案助力基础设施智能化

Velodyne的智能基础设施解决方案可以创建道路和十字路口的实时3D地图，提供精准的交通监测和分析，这是摄像头或雷达等其他类型的传感器所无法实现的。它可以在任何光照或天气条件下可靠地收集数据，支持全年运行，同时还能保护民众的隐私。该解决方案通过多模式分析来检测各种道路使用者，包括车辆、行人和骑行者，从而提高安全性。它可以预测、诊断和解决道路安全挑战，帮助市政当局和其他客户做出明智的决策，进而采取纠正行动。在购买包含软件和传感器在内的安装包后，客户可向Velodyne支付系统充入费用，以获取长期监控和分析功能。欲了解有关智能基础设施解决方案的更多信息，请联系Velodyne销售部门：669.275.2526，sales@velodyne.com。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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