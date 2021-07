NEW YORK & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--De Rohatyn Group (“TRG”), een wereldwijd, in de VS gevestigd vermogensbeheerbedrijf met expertise in opkomende markten en reële activa, en A&M Capital Europe (“AMCE”), een Londens- gebaseerde, operationeel gerichte Europese mid-market private equity firma, heeft vandaag aangekondigd dat ze een definitieve overeenkomst zijn aangegaan op grond waarvan TRG Pet Network International d.o.o zal verkopen (“Pet Network” of “het Bedrijf”) aan AMCE. Pet Network is het toonaangevende omnichannel platform voor huisdierverzorging in Zuidoost-Europa, actief in Kroatië, Roemenië, Slovenië, Servië en Bulgarije. De transactie, waarvan de voorwaarden niet zijn bekendgemaakt, wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 afgerond.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.