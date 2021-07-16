富瑞和SMBC Group宣佈結成策略性聯盟以推動成長

紐約和東京--(BUSINESS WIRE)--富瑞集團(Jefferies Group LLC)及其母公司Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies Financial”)（以下統稱「富瑞」）與三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) (NYSE: SMFG)、三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) (“SMBC”)和三井住友銀行日興證券(SMBC Nikko Securities Inc.)（以下統稱“SMBC Group”）今天宣佈結成策略性聯盟，就未來的企業和投資銀行業務機會進行合作。

透過策略性聯盟，富瑞和SMBC Group將在企業和投資銀行業務的高增長領域展開合作。這些措施可望強化雙方的現有業務，並增強雙方支援其客戶需求的能力。富瑞和SMBC Group將在美國槓桿融資業務方面進行協調，以擴大現有產品的規模；建立全球策略性合作夥伴關係，尋求涉及日本企業的跨境購併機會；並利用雙方最初在美國醫療保健產業的各自優勢，共同尋求投資銀行、資本市場和融資機會。

三井住友銀行還將為富瑞的槓桿融資承銷附屬公司Jefferies Finance LLC (“JFIN”)提供融資，以擴大JFIN和富瑞的槓桿融資發起和承銷工作，並為富瑞集團提供融資。三井住友銀行對JFIN的融資是以16.5億美元的循環信用貸款和2.5億美元的後償貸款形式提供，以增強JFIN的放貸能力。對富瑞的融資則是以3.5億美元循環信用貸款的形式提供。

SMBC Group打算在公開市場上購買多達4.9%的Jefferies Financial公開交易普通股以鞏固與富瑞的關係，根據截至2021年7月13日的收盤股價計算，這意味著大約3.86億美元的股權投資，前提是獲得《哈特-斯科特-羅迪諾法》(Hart Scott Rodino)的許可。

富瑞執行長Rich Handler和總裁Brian Friedman表示：「我們很高興與SMBC Group結成聯盟並獲得他們對富瑞持續成長和發展動力的支持，這讓我們感到無比興奮。我們相信，此次結盟將進一步增強我們業已強大的投資銀行和資本市場能力。我們將本次結盟視為與SMBC Group長期合作關係的開始，也期待在各自業務的諸多方面建立常年的合作夥伴關係，以便為我們的客戶提供更佳的服務。我們熱烈歡迎SMBC Group即將成為我們的最新股東。」

SMBC Group總裁兼集團執行長Jun Ohta和三井住友銀行日興證券執行長Yuichiro Kondo評論道：「我們很高興與富瑞達成這一策略性合作夥伴關係，以協助促進兩家機構的企業和投資銀行業務的成長，並在全球滿足客戶的諮詢和產品需求。富瑞是提供全方位投資和資本市場產品和服務的全球性投資銀行公司，我們期待與之合作，並期待本次結盟大獲成功。」

花旗擔任SMBC Group的財務顧問，世達律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)擔任其法律顧問。富瑞集團擔任Jefferies Financial和富瑞集團的財務顧問。

關於Jefferies Financial Group, Inc.

富瑞是首屈一指的獨立、全方位服務型全球投資銀行公司，總部位於美國。富瑞近60年來一直專注於為客戶提供卓越服務，在為投資人、企業與政府提供見解、專長與執行服務方面居於領先地位。公司在美洲、歐洲和亞洲針對各種產品提供全面的投資銀行、諮詢、銷售及交易、研究及財富管理服務。富瑞的Leucadia Asset Management部門是成長型另類資產管理平臺。

關於三井住友金融集團

SMBC Group是首屈一指的金融機構之一，總部位於日本，在所有消費者和企業銀行業務中都能見到該公司的身影。SMBC Group透過其子公司和關係企業提供多元化的金融服務，包括商業銀行、租賃、證券、信用卡、消費金融和其他服務。截至2021年3月31日，SMBC Group的總資產為242.6兆日圓。

關於三井住友銀行

三井住友銀行是SMBC Group旗下的商業銀行實體，是全球總資產規模首屈一指的商業銀行之一，在日本和全球提供廣泛的企業和個人銀行服務。

關於三井住友銀行日興證券

三井住友銀行日興證券是日本首屈一指的全線證券公司之一，透過其國際網路為所有客戶提供廣泛的金融產品和服務。

本新聞稿包含經修訂的美國《1933年證券法》第27A節中的「安全港」條款，以及經修訂的美國《1934年證券交易法》第21E節所定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括關於我們未來的陳述和非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述通常用「認為 」、「期望 」、「預期 」、「可能 」、「打算 」、「前景 」、「將 」、「估計 」、「預測 」、「預計 」、「應該 」等詞語及其他類似的詞語和表達方式加以識別，並受到許多假設、風險和不確定性的影響，而且這些假設、風險和不確定性會隨著時間而改變。前瞻性陳述可能包含關於收入、盈餘、營運、安排和其他結果的信念、目標、意圖和期望，也可能包括對未來業績、計畫和目標的陳述。前瞻性陳述還包括與我們未來業務和產品發展策略有關的陳述。前瞻性陳述僅反映截至其發佈之日的情況；我們不承擔任何責任，也不承諾更新任何前瞻性陳述。此外，由於前瞻性陳述只代表我們對未來事件的信念，而其中許多事件本質上是不確定的，因此實際結果可能與這些前瞻性陳述中所述的預期結果之間存在重大差異。有關重要因素的資訊，包括可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中所述的預期結果之間產生重大差異的風險因素，包含在我們遞交給美國證券交易委員會(SEC)的報告中。您應將前瞻性陳述與我們遞交給證券交易委員會的報告一併閱讀並加以理解。過去的表現可能並不代表未來的結果。不同類型的投資涉及不同程度的風險。因此，不應假設任何特定投資或投資策略的未來績效將是獲利的或等於相應指示的績效水準。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。