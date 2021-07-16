富瑞和SMBC Group宣布结成战略联盟来推动增长

纽约和东京--(BUSINESS WIRE)--富瑞集团(Jefferies Group LLC)及其母公司Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies Financial”)（以下统称“富瑞”）与三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) (NYSE: SMFG)、三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) (“SMBC”)和三井住友银行日兴证券(SMBC Nikko Securities Inc.)（以下统称“SMBC Group”）今天宣布结成战略联盟，就未来的企业和投资银行业务机会进行合作。

通过结成战略联盟，富瑞和SMBC Group将在企业和投资银行业务的高增长领域开展合作。这些举措有望加强双方的现有业务，并增强双方满足其客户需求的能力。富瑞和SMBC Group将在美国杠杆融资业务方面进行协调，以扩大现有产品的规模；建立全球战略伙伴关系，寻求涉及日本企业的跨境并购机会；并通过利用双方最初在美国医疗保健行业的各自优势，共同寻求投资银行、资本市场和融资机会。

三井住友银行还将为富瑞的杠杆融资承销附属公司Jefferies Finance LLC (“JFIN”)提供融资，以扩大JFIN和富瑞的杠杆融资发起和承销工作，并向富瑞集团提供融资。三井住友银行对JFIN的供资是以16.5亿美元的循环信用贷款和2.5亿美元的后偿贷款的形式提供，以增强JFIN的放贷能力。对富瑞的供资则是以3.5亿美元循环信用贷款的形式提供。

SMBC Group打算通过在公开市场上购买多达4.9%的Jefferies Financial公开交易的普通股来巩固与富瑞的关系，根据截至2021年7月13日的收盘股价计算，这意味着大约3.86亿美元的股权投资，前提是获得《哈特-斯科特-罗迪诺法案》(Hart Scott Rodino)的许可。

富瑞首席执行官Rich Handler和总裁Brian Friedman表示：“ 我们很高兴与SMBC Group结成联盟并获得他们对富瑞持续增长和发展势头的支持，这让我们感到无比兴奋。我们相信，此次结盟将进一步增强我们业已强大的投资银行和资本市场能力。我们将本次结盟视为与SMBC Group长期合作关系的开始，也期待着在各自业务的诸多方面建立常年的合作伙伴关系，以便更好地为我们的客户服务。我们热烈欢迎SMBC Group即将成为我们的最新股东。”

SMBC Group总裁兼集团首席执行官Jun Ohta和三井住友银行日兴证券首席执行官Yuichiro Kondo评论道：“ 我们很高兴与富瑞达成这一战略合作伙伴关系，以帮助加速两家机构的企业和投资银行业务的增长，并在全球范围内满足客户的咨询和产品需求。富瑞是一家提供全方位投资和资本市场产品和服务的跨国投资银行公司，我们期待着与之合作，并期待着本次结盟获得巨大的成功。”

花旗担任SMBC Group的财务顾问，世达律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)担任其法律顾问。富瑞集团担任Jefferies Financial和富瑞集团的财务顾问。

关于Jefferies Financial Group, Inc.

富瑞是首屈一指的独立、全方位服务型全球投资银行公司，总部位于美国。富瑞近60年来一直专注于为客户提供卓越服务，在为投资者、企业与政府提供见解、专长与执行服务方面居于领先地位。公司在美洲、欧洲和亚洲针对各种产品提供全面的投资银行、咨询、销售及交易、研究及财富管理服务。富瑞的Leucadia Asset Management部门是一个增长型另类资产管理平台。

关于三井住友金融集团

SMBC Group是首屈一指的金融机构之一，总部位于日本，在所有消费者和企业银行业务中都能见到该公司的身影。SMBC Group通过其子公司和联营公司提供多元化的金融服务，包括商业银行、租赁、证券、信用卡、消费金融和其他服务。截至2021年3月31日，SMBC Group的总资产为242.6万亿日元。

关于三井住友银行

三井住友银行是SMBC Group旗下的商业银行实体，是全球总资产规模首屈一指的商业银行之一，在日本和全球范围内提供广泛的企业和个人银行服务。

关于三井住友银行日兴证券

三井住友银行日兴证券是日本领先的全线证券公司之一，通过其国际网络为所有客户提供广泛的金融产品和服务。

本新闻稿包含经修订的美国《1933年证券法》第27A节中的“安全港”条款以及经修订的美国《1934年证券交易法》第21E节所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括关于我们未来的陈述和非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述通常用“认为”、“期望”、“预期”、“可能”、“打算”、“前景”、“将”、“估计”、“预测”、“预计”、“应该”等词语及其他类似的词语和表达方式加以识别，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，而且这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而改变。前瞻性陈述可能包含关于收入、收益、运营、安排和其他结果的信念、目标、意图和期望，也可能包括对未来业绩、计划和目标的陈述。前瞻性陈述还包括与我们未来业务和产品发展战略有关的陈述。前瞻性陈述仅反映截至其发布之日的情况；我们不承担任何责任，也不承诺更新任何前瞻性陈述。此外，由于前瞻性陈述只代表我们对未来事件的信念，而其中许多事件本质上是不确定的，因此实际结果可能与这些前瞻性陈述中所述的预期结果之间存在重大差异。有关重要因素的信息，包括可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中所述的预期结果之间产生重大差异的风险因素，包含在我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的报告中。您应将前瞻性陈述与我们向证券交易委员会提交的报告一并阅读并加以理解。过去的表现可能并不代表未来的结果。不同类型的投资涉及不同程度的风险。因此，不应假设任何特定投资或投资策略的未来业绩将是盈利的或等于相应的指示业绩水平。

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