雅高心悦界与Zrou株肉宣布创新食尚合作 为大中华区宾客及会员带来创意味觉体验

上海, 中国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雅高心悦界和植物蛋白品牌Zrou株肉双方正式宣布创新食尚合作，此次行业领先的创举将为酒店业餐饮领域带来创新美食。通过该合作，雅高旗下大中华区酒店将推出植物基饮食概念创意菜单，践行合作双方的承诺，为美食界带来新颖现代的体验。

7月15日，雅高心悦界联合Zrou株肉在费尔蒙旗下酒店上海和平饭店举行了特别的活动，庆祝这一全新合作的开启。当晚，雅高心悦界与Zrou株肉携手五位名厨包括国际星厨陆唯（David Laris），中餐革新的先驱梁子庚（Jereme Leung），创意美食偶像余勇浪（Lance Yu），专注植物性餐饮的大厨Mark Sampson，法式创意甜品大师倪静芬（Sarah Ni）及世界葡萄酒大师赵凤仪（Fongyee Walker）为包括VIP嘉宾、媒体和达人在内的宾客呈献了“雅味株联心悦界 - 星光邻桌名厨联手” Table Number Zrou纯植物基美馔专属晚宴。

雅高心悦界与Zrou株肉共同行动，通过合作，雅高心悦界为宾客提供值得信赖的高端餐饮体验，Zrou株肉选用创造新菜单的尖端食材，双方计划在未来几个月内在雅高旗下酒店推出与Zrou株肉联名的可持续性创新餐饮菜品。由名厨团队设计打造的Zrou株肉创新植物性创意菜单将在雅高旗下大中华区的莱佛士、费尔蒙、索菲特、铂尔曼、瑞士酒店、美爵以及诺富特酒店推出。若想先尝为快，可在上海和平饭店（费尔蒙旗下酒店）、成都棕榈泉费尔蒙酒店和昆明索菲特大酒店开启创新食尚新体验。