Andersen Global與法律事務所Pellerano & Herrera合作以進軍多明尼加共和國

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與聖多明哥法律事務所Pellerano & Herrera達成合作協定，將其業務擴展到多明尼加共和國。

Pellerano & Herrera成立於1952年，由執行合夥人Ricardo Pellerano領導，致力於提供全方位法律服務，專注於購併、訴訟、房地產和稅務等領域。這家提供全方位服務的法律事務所擁有七名合夥人和超過75名專業人士，為從個人到跨國企業的國內外客戶提供服務。此外，該法律事務所持續得到錢伯斯(Chambers & Partners)、Legal 500、Latin Lawyer 和IFLR1000等機構的認可。

Ricardo表示：「我們的多專業律師團隊、注重創新的本質和對管理的高度承諾，可確保我們為客戶提供優質服務。鑑於Andersen Global的國際業務版圖，雙方之間的非排他性合作將使我們能夠繼續為尋求全球擴張的本地客戶以及具有跨境需求的國際客戶提供全套獨立解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Pellerano & Herrera參與了多明尼加共和國的大量重大交易，被公認為是該國知識廣博、經驗豐富且多元化的法律事務所。隨著Ricardo及其團隊的加入，我們進一步擴大了在拉丁美洲的專業深度和廣度。我們希望憑藉新增的關鍵業務與領導力，繼續在拉丁美洲地區孕育我們的平臺。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾8,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾279個地點發展業務。

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