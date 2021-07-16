Andersen Global携手合作律所Pellerano & Herrera进军多米尼加共和国

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global通过与圣多明各律师事务所Pellerano & Herrera达成合作协议，将其业务扩展到多米尼加共和国。

Pellerano & Herrera成立于1952年，由执行合伙人Ricardo Pellerano领导，致力提供全方位法律服务，专注于并购、诉讼、房地产和税务等领域。这家提供全方位服务的律师事务所拥有七名合伙人和超过75名专业人士，为从个人到跨国公司的国内外客户提供服务。此外，该律所已持续得到钱伯斯(Chambers & Partners)、Legal 500、Latin Lawyer 和IFLR1000等机构的认可。

Ricardo表示：“依托我们的多学科律师团队、注重创新的本质和对管理的高度承诺，可确保我们为客户提供高品质服务。鉴于Andersen Global的国际业务版图，我们双方之间的非排他性合作将使我们能够继续为寻求全球扩张的本地客户以及具有跨境需求的国际客户提供全套独立解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Pellerano & Herrera参与了多米尼加共和国的大量重大交易，被公认为是该国一家知识广博、经验丰富且多元化的律师事务所。随着Ricardo及其团队的加入，我们进一步延展了在拉丁美洲的专业深度和广度。我们希望通过增补的关键业务与领导力，继续在拉丁美洲地区培育我们的平台。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾8,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾279个地点开展业务。

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