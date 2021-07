The Rohatyn Group a accepté de vendre Pet Network International, la plateforme leader sur tous les canaux des soins pour animaux de compagnie, à A&M Capital Europe

NEW YORK & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--The Rohatyn Group (« TRG »), une société mondiale de gestion d’actifs américaine axée sur les marchés émergents et les actifs réels, et A&M Capital Europe (« AMCE »), une société d’investissement intermédiaire privée européenne, basée à Londres, ont annoncé aujourd’hui qu’elles ont signé un accord définitif par lequel TRG vend Pet Network International d.o.o. (« Pet Network » ou la « Société ») à AMCE. Pet Network est la plateforme leader, sur tous les canaux, des soins des animaux de compagnie dans le sud-est de l’Europe, notamment en Croatie, Roumanie, Slovénie, Serbie et en Bulgarie. La transaction, dont les termes n’ont pas été communiqués, devrait être clôturée au troisième trimestre de 2021.

Pet Network a été créé par TRG en 2018 à travers l’acquisition et la fusion de trois différents commerces actifs dans l’industrie de la fourniture pour animaux de compagnie dans le sud-est de l’Europe : Pet Centar, actif en Croatie, Serbie et Roumanie ; Animax, actif en Roumanie ; et Mr. Pet, actif en Slovénie. Le groupe est né en 1999 avec l'ouverture de la première boutique de Pet Centar en Croatie. Aujourd’hui la Société possède plus de 150 boutiques à travers cinq pays sous les marques de Pet Centar, Maxi Pet, Animax et Mr. Pet. La Société gère divers canaux de l’e-commerce et propose une offre croissante de services à valeur ajouté, y compris des pharmacies vétérinaires.

Les directeurs généraux de TRG Stepan Karpukhin et Harold Chatelus ont affirmé : « Pet Network est une société en croissance rapide et très prospère qui a profité des tendances mondiales liées à l’humanisation des animaux de compagnie, associées au taux élevé de propriétaires d’animaux de compagnie à travers le sud-est de l’Europe. La direction talentueuse de la Société, avec à sa tête Ljiljana Markov Medugorac, a joué un rôle important dans la capitalisation de cette dynamique positive et continuera de dirigrer les affaires après la clôture de la transaction. »

Colin Clark, responsable d’EMEA chez TRG, a ajouté : « Conformément à la philosophie buy-and-build de TRG, quand nous étions propriétaire, Pet Network a fait preuve d’une remarquable croissance et est devenue une grande société à l’échelle européenne. Nous sommes confiants qu’AMCE est le bon partenaire pour le prochain chapitre de Pet Network et nous sommes heureux d’avoir trouvé un investisseur qui partage nos convictions en vue de prolonger la trajectoire de la croissance de la Société. »

Ljiljana Markov Medugorac, PDG de Pet Network International a déclaré : « L’acquisition de TRG, il y a trois ans, était une étape importante qui nous a permis d’obtenir à une croissance rapide, des acquisitions additionnelles, de nombreuses nouvelles boutiques, l’expansion en ligne, un vaste portefeuille de marques maison et de nombreuses autres initiatives. Tout en navigant la pandémie mondiale au cours de l’année dernière, nous avons élargi nos activités à un nouveau marché intéressant, la Bulgarie. Nous sommes tous fiers des accomplissements des équipes de Pet Network, qui ont fortement profité du soutien et de l’orientation de TRG. Même si nous sommes tristes de dire au revoir à nos collègues de TRG, nous sommes tout à la fois ravis d’ouvrir un nouveau chapitre dans le développement de la société en partenariat avec AMCE, qui tout comme TRG, partage notre vision pour la croissance future de la société. »

Le PDG de TRG Nick Rohatyn a ajouté : « Nous sommes fiers de notre investissement dans Pet Network. C’est une transaction importante pour l’équipe européenne ainsi que pour TRG sur le plan international. Vu les moteurs de croissance favorisant l’industrie des animaux de compagnie, TRG considère ce secteur comme très attractif. Notre expérience avec Pet Network constitue un excellent exemple de société axée sur le consommateur novateur qui peut bénéficier de la consolidation et de l’échelle pan-européenne que nous valorisons à TRG. »

TRG a été conseillé dans cette transaction par William Blair (M&A), Deloitte (finance & impôts), Baker McKenzie (juridique), Babic (juridique) et BCG (commercial).

AMCE a été conseillé par Houlihan Lokey et Alantra (M&A), Alvarez & Marsal (opérations), Dickson Minto (juridique), EY (finances & impôts), AT Kearney (commercial).

À propos de TRG

Créée en 2002, The Rohatyn Group est une société de gestion d’actifs axée sur les marchés émergents et les actifs réels, qui a son siège social à New York et des bureaux dans le monde entier, notamment à Boston, Buenos Aires, Montevideo, Lima, São Paulo, San Jose, Londres, Cairo, Mumbai, New Delhi, Singapour, Hanoi, Kuala Lumpur et Rotorua. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.rohatyngroup.com

À propos d'AMCE

AMCE est une société d’investissement intermédiaire privée européenne, basée à Londres. AMCE Fund I gère actuellement 650 millions d’euros de capitaux engagés et fait partie de A&M Capital, la société d’investissement mondiale multi-stratégique qui gère plus de 3 milliards d’euros en capital. AMCE est en association avec la firme Alvarez & Marsal (« A&M »), ce qui permet à AMCE d’avoir accès à l’expertise de classe exceptionnelle des 4500 consultants d’A&M dans les 23 bureaux européens et 65 bureaux internationaux d’A&M. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.a-mcapital.com/europe/

