Quanergy被PARIFEX選為提供用於高速公路速度偵測和執法的遠端3D雷射雷達獨家供應商

巴黎和加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Quanergy Systems, Inc.是光學相控陣列(OPA)的固態雷射雷達(LiDAR)感測器和汽車及物聯網智慧3D解決方案領域的領導廠商。公司今日宣布，已擴大與速度執法和智慧城市專案管理的領先解決方案供應商PARIFEX的獨家協議，以部署用於高速公路速度監測和執法的Quanergy M系列3D雷射雷達感測器。新專案將與法國內政部共同部署，未來有望向全球專案普及。

Quanergy的M8雷射雷達傳感器具有遠達200公尺的擴展範圍和0.033度極佳的角光束解析度，即使在車流量大、行駛速度快的高速公路環境中也能高度準確、可靠地偵測超速違規行為。該感測器將被專門整合到PARIFEX的VIGIE Double-Side解決方案中，後者是一種用於市區外的速度控制系統，能夠同時追蹤、識別不同車道上的不同車輛並對其進行分類，透過車頭和車尾的圖片辨識超速車輛。

PARIFEX提供的系統是法國唯一獲准的雷射雷達速度測量和控制系統。在多年合作基礎上，該專案將加速實現建設更安全的公路系統的目標。

PARIFEX執行長Franck Peyré表示：「多年來，我們一直致力於提供創新、可靠的解決方案，以參與改善道路安全，尤其是改善高速公路的道路安全。我們選擇Quanergy的雷射雷達，不僅因為其能夠增強VIGIE Double-Side解決方案的準確性，也因為其高速遠端偵測功能以及在艱難條件下表現出的高性能。我們與Quanergy合作的第一個專案已在法國盧昂部署，該專案讓我們有信心繼續在VIGIE Double-Side中使用Quanergy的雷射雷達技術。」

採用雷射雷達的全自動VIGIE Double-Side可監測多條交通車道，以檢測、劃分並辨識超過規定限速的車輛。該解決方案能同時測定所有車輛速度，並在前方數百公尺處辨識出違規車輛。該解決方案能夠自動對車輛類別（卡車、客車、摩托車等）進行分類，並據此調整速度閾值。

Quanergy行銷長Enzo Signore表示：「從我們2017年的第一次部署開始，Quanergy和PARIFEX一直保持良好合作，努力利用3D雷射雷達技術讓世界變得更加安全——一次處理一條高速公路。此次與PARIFEX的持續部署合作是朝著道路事故減少的未來邁出的重要一步。」

如需瞭解更多資訊，請造訪 www.quanergy.com

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems的目標是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。憑藉Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球超過350家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於PARIFEX

PARIFEX是專案管理領域的領先解決方案供應商，在工業和道路安全領域重大工程專案的概念設計、管理、開發和整合等各個活動領域為其客戶提供幫助。同時，公司憑藉其專長，為智慧城市、新型運輸等專案設計領先的解決方案。PARIFEX成立於1994年，在歐洲和亞洲設有分支機構，客戶遍布世界各地。如需瞭解更多資訊，請造訪www.parifex.com/en。

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