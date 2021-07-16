Quanergy被PARIFEX选为提供用于高速公路速度检测和执法的远程3D激光雷达独家供应商

巴黎和加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Quanergy Systems, Inc.是基于光学相控阵(OPA)的固态激光雷达(LiDAR)传感器和汽车及物联网智能3D解决方案领域的领先提供商。公司今日宣布，已扩大与速度执法和智慧城市项目管理的领先解决方案提供商PARIFEX的独家协议，以部署用于高速公路速度监测和执法的Quanergy M系列3D激光雷达传感器。新项目将与法国内政部共同部署，未来有望向全球项目普及。

Quanergy的M8激光雷达传感器具有远达200米的扩展范围和0.033度极佳的角光束分辨率，即使在车流量大、行驶速度快的高速公路环境中也能高度准确、可靠地检测超速违规行为。该传感器将被专门整合到PARIFEX的VIGIE Double-Side解决方案中，后者是一种用于市区外的速度控制系统，能够同时跟踪、识别不同车道上的不同车辆并对其进行分类，通过车头和车尾的图片识别超速车辆。

PARIFEX提供的系统是法国唯一获批的基于激光雷达的速度测量和控制系统。在多年合作基础上，该项目将加速实现建设更安全的公路系统的目标。

PARIFEX首席执行官Franck Peyré表示：“多年来，我们一直致力于提供创新、可靠的解决方案，以参与改善道路安全，尤其是改善高速公路的道路安全。我们选择Quanergy的激光雷达，不仅因为其能够增强VIGIE Double-Side解决方案的准确性，也因为其高速远程检测功能以及在艰难条件下表现出的高性能。我们与Quanergy合作的第一个项目已在法国鲁昂部署，该项目让我们有信心继续在VIGIE Double-Side中使用Quanergy的激光雷达技术。”

基于激光雷达的全自动VIGIE Double-Side可监测多条交通车道，以检测、划分并识别超过规定限速的车辆。该解决方案能同时测定所有车辆速度，并在前方数百米处识别出违规车辆。该解决方案能够自动对车辆类别（卡车、客车、摩托车等）进行分类，并相应调整速度阈值。

Quanergy首席营销官Enzo Signore表示：“从我们2017年的第一次部署开始，Quanergy和PARIFEX一直保持良好合作，努力利用3D激光雷达技术让世界变得更加安全——一次处理一条高速公路。此次与PARIFEX的持续部署合作是朝着道路事故减少的未来迈出的重要一步。”

如需了解更多信息，请访问 www.quanergy.com

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems的目标是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球超过350家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于PARIFEX

PARIFEX是项目管理领域的领先解决方案提供商，在工业和道路安全领域重大工程项目的概念设计、管理、开发和整合等各个活动领域为其客户提供帮助。同时，公司凭借其专长，为智慧城市、新型出行等项目设计领先的解决方案。PARIFEX成立于1994年，在欧洲和亚洲设有分支机构，客户遍布世界各地。如需了解更多信息，请访问www.parifex.com/en。

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