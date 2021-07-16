CSC與SecurityScorecard展開合作以降低網域名稱安全風險

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球商業、法律、稅務和網域名稱安全領域的領導者CSC今日透過其數位品牌服務(DBS)事業部宣布與全球安全評比領導者SecurityScorecard建立策略聯盟，將為SecurityScorecard平臺使用者評估企業網路風險提供網域名稱安全見解。當前最具破壞性的攻擊——勒索軟體、變臉詐騙(BEC)、冒名頂替詐騙和網路漏洞——往往始於釣魚攻擊，這些攻擊常透過網域名稱註冊商的漏洞、詐騙性相似網域名稱、電子郵件標題詐騙或電子郵件帳戶接管等方式來利用受損網域名稱。全球許多超大型企業仍缺乏基本的網域名稱安全防護，因此成為不良分子的主要目標。

CSC數位品牌服務事業部總裁Mark Calandra表示：「如今，企業面臨最嚴重網路威脅的根本原因往往是來自網域名稱或DNS的輕易攻擊，不良分子可以借此發動更大規模的攻擊。作為具有一流安全意識的企業級網域名稱註冊商，CSC很高興能與SecurityScorecard合作，使SecurityScorecard成為第一個將網域名稱安全洞見融入到自己平臺中的公司，從而幫助各企業更有效地降低供應商網路威脅。這也使他們能夠充分瞭解其在與消費者級網域名稱註冊商合作時所面臨的風險水準。」

SecurityScorecard執行長Aleksandr Yampolskiy表示：「我們很高興能與CSC這樣的企業級網域名稱註冊商合作，向使用消費者級註冊商的公司介紹更佳、更有效的安全方法。透過採取明智且主動的措施來防範網域名稱和DNS攻擊，我們相信相關組織和保險公司能夠在潛在網路風險及漏洞發生之前更好地對其進行精準定位。」

在透過SecurityScorecard平臺進行的初步整合中，CSC將其正在使用的網域名稱註冊商類別提供給了用戶，使他們能夠有效管理與其網域名稱組合相關的風險。此類資訊將有助於公司瞭解當前防範網域名稱和DNS安全威脅所需的進階安全等級。來自雙方組織的客戶可以造訪securityscorecard.pathfactory.com/l/csc，以瞭解更多資訊並利用這種整合優勢。

關於CSC

CSC是Forbes Global 2000和100 Best Global Brands®在企業網域名稱、網域名稱系統(DNS)、數位憑證管理以及數位品牌和詐騙保護方面值得信賴的首選供應商。隨著全球公司對自身的安全狀況進行大規模投資，CSC可以幫助他們瞭解已知存在的安全盲點，並幫助他們保護數位資產。透過利用CSC的專有解決方案，各公司可以確保其線上資產安全，使其免受網路威脅，幫助其避免由於《通用資料保護條例》(GDPR)等政策造成的毀滅性收入損失、品牌聲譽損害或重大經濟處罰。CSC還提供線上品牌保護（將線上品牌維護與執法活動相結合），採用整體化的方法保護數位資產，並提供詐騙保護服務來打擊網路釣魚。CSC成立於1899年，總部位於美國德拉瓦州威明頓，在美國、加拿大、歐洲和亞太區設有辦事處。CSC是一家跨國公司，無論客戶身在何處都能為其提供服務——我們透過在所服務的每項業務中聘請專家的方式來實現這一目標。請造訪cscdbs.com。

關於SecurityScorecard

SecurityScorecard由Silver Lake Partners、Evolution Capital、Sequoia Capital、GV、Riverwood Capital等世界級投資者提供資金支援，是全球網路安全評比領域的領導者，已陸續為超過500萬家公司提供評比服務。SecurityScorecard由安全和風險專家Aleksandr Yampolskiy博士和Sam Kassoumeh於2013年創立，其專利的評比技術被逾1.6萬個組織用於企業風險管理、協力廠商風險管理、董事會報告、盡職調查和網路保險承保。SecurityScorecard透過改變公司瞭解、改進和向董事會、員工以及供應商傳達網路安全風險的方式，不斷使世界變得更加安全。每家公司均享有獲得可信任、透明的Instant SecurityScorecard評比的普遍權利。如需瞭解更多相關資訊，請造訪securityscorecard.com。

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