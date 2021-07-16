CSC与SecurityScorecard展开合作以降低域名安全风险

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球商业、法律、税务和域名安全领域的领导者CSC今日通过其数字品牌服务(DBS)事业部宣布与全球安全评级领导者SecurityScorecard建立战略联盟，将为SecurityScorecard平台用户评估企业网络风险提供域名安全见解。当前最具破坏性的攻击——勒索软件、商务电子邮件入侵(BEC)、冒名顶替欺诈和网络漏洞——往往始于钓鱼攻击，这些攻击常通过域名注册商的漏洞、欺诈性相似域名、电子邮件标题欺诈或电子邮件账户接管等方式来利用受损域名。全球许多超大型企业仍缺乏基本的域名安全防护，因此成为不良分子的主要目标。

CSC数字品牌服务事业部总裁Mark Calandra表示：“如今，企业面临最严重网络威胁的根本原因往往是来自域名或DNS的轻易攻击，不良分子可以借此发动更大规模的攻击。作为具有一流安全意识的企业级域名注册商，CSC很高兴能与SecurityScorecard合作，使SecurityScorecard成为第一个将域名安全洞见融入到自己平台中的公司，从而帮助各企业更有效地降低供应商网络威胁。这也使他们能够更好地了解其在与消费者级域名注册商合作时所面临的风险水平。”

SecurityScorecard首席执行官Aleksandr Yampolskiy表示：“我们很高兴能与CSC这样的企业级域名注册商合作，向使用消费者级注册商的公司介绍更优、更有效的安全方法。通过采取明智且主动的措施来防范域名和DNS攻击，我们相信相关组织和保险公司能够在潜在网络风险及漏洞发生之前更好地对其进行精准定位。”

在通过SecurityScorecard平台进行的初步整合中，CSC将其正在使用的域名注册商类别提供给了用户，使他们能够更好地管理与其域名组合相关的风险。此类信息将有助于公司了解当前防范域名和DNS安全威胁所需的高级安全级别。来自双方组织的客户可以访问securityscorecard.pathfactory.com/l/csc，以了解更多信息并利用这种整合优势。

关于CSC

CSC是Forbes Global 2000和100 Best Global Brands®在企业域名、域名系统(DNS)、数字证书管理以及数字品牌和欺诈保护方面值得信赖的首选提供商。随着全球公司对自身的安全状况进行大规模投资，CSC可以帮助他们了解已知存在的安全盲点，并帮助他们保护数字资产。通过利用CSC的专有解决方案，各公司可以确保其在线资产安全，使之免受网络威胁，帮助其避免由于《通用数据保护条例》(GDPR)等政策造成的毁灭性收入损失、品牌声誉损害或重大经济处罚。CSC还提供在线品牌保护（将在线品牌维护与执法活动相结合），采用整体化的方法保护数字资产，并提供欺诈保护服务来打击网络钓鱼。CSC成立于1899年，总部位于美国特拉华州威尔明顿，在美国、加拿大、欧洲和亚太区设有办事处。CSC是一家跨国公司，无论客户身在何处都能为之提供服务——我们通过在所服务的每项业务中聘请专家的方式来实现这一目标。请访问cscdbs.com。

关于SecurityScorecard

SecurityScorecard由Silver Lake Partners、Evolution Capital、Sequoia Capital、GV、Riverwood Capital等世界级投资者提供资金支持，是全球网络安全评级领域的领导者，已陆续为超过500万家公司提供评级服务。SecurityScorecard由安全和风险专家Aleksandr Yampolskiy博士和Sam Kassoumeh于2013年创立，其专利的评级技术被逾1.6万个组织用于企业风险管理、第三方风险管理、董事会报告、尽职调查和网络保险承保。SecurityScorecard通过改变公司了解、改进和向董事会、员工以及供应商传达网络安全风险的方式，不断使世界变得更加安全。每家公司均享有获得可信、透明的Instant SecurityScorecard评级的普遍权利。如需了解更多有关信息，请访问securityscorecard.com。

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