Andersen Global entre en République dominicaine avec le cabinet collaborateur Pellerano & Herrera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global étend sa présence en République dominicaine grâce à un accord de collaboration avec le cabinet d’avocats Pellerano & Herrera basé à Saint-Domingue.

Fondé en 1952 et dirigé par l’associé directeur Ricardo Pellerano, Pellerano & Herrera fournit une gamme complète de services juridiques, axés sur les fusions et acquisitions, les litiges, l’immobilier et la fiscalité. Opérant avec sept associés et plus de 75 professionnels, le cabinet à service complet sert des clients nationaux et internationaux, allant des particuliers aux entreprises multinationales. De plus, le cabinet a régulièrement été distingué par Chambers & Partners, Legal 500, Latin Lawyer et IFLR1000.

« Notre équipe multidisciplinaire d’avocats, notre nature innovante et notre fort engagement envers l’intendance nous permettent de fournir à nos clients des services de haute qualité », a déclaré Ricardo Pellerano. « Étant donné la couverture internationale d’Andersen Global, notre collaboration non exclusive va nous permettre de continuer à fournir une gamme complète de solutions indépendantes aussi bien à notre clientèle locale cherchant à se développer à l’échelle mondiale qu’à notre clientèle internationale ayant des besoins transfrontaliers. »

« Pellerano & Herrera a été impliqué dans la plupart des transactions majeures en République dominicaine et est reconnu comme l’un des cabinets d’avocats les plus compétents, les plus expérimentés et les plus diversifiés du pays », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Avec l’ajout de Ricardo et de son équipe, nous avons encore élargi l’ampleur et la richesse de notre expertise en Amérique latine, et nous prévoyons de continuer à cultiver notre plateforme dans la région avec l’ajout de cabinets et de personnel de direction clés. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 279 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.