Andersen Global begint in Dominicaanse Republiek met samenwerkende firma Pellerano & Herrera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn aanwezigheid uit naar de Dominicaanse Republiek via een samenwerkingsovereenkomst met de in Santo Domingo gevestigde advocatenfirma Pellerano & Herrera.

Pellerano & Herrera is in 1952 opgericht en wordt geleid door Managing Partner Ricardo Pellerano. Ze bieden een volledig scala aan juridische diensten, gericht op fusies en overnames, geschillen, vastgoed en belastingen. Het full-service bedrijf opereert met zeven partners en meer dan 75 professionals, en bedient nationale en internationale klanten, van particulieren tot multinationals. Bovendien is het bedrijf consequent erkend door Chambers & Partners, Legal 500, Latin Lawyer en IFLR1000.

“Ons multidisciplinair team van advocaten, innovatieve karakter en sterke toewijding aan rentmeesterschap zorgt ervoor dat we onze cliënten hoogwaardige diensten bieden”, aldus Ricardo. “Gezien de internationale dekking van Andersen Global, stelt onze niet-exclusieve samenwerking ons in staat om een volledige reeks onafhankelijke oplossingen te blijven bieden aan zowel onze lokale klanten die wereldwijd willen uitbreiden als onze internationale clientèle met grensoverschrijdende behoeften.”

“Pellerano & Herrera is betrokken geweest bij de meeste grote transacties in de Dominicaanse Republiek en ze worden erkend als een van de meest deskundige, ervaren en gediversifieerde advocatenfirma’s in het land”, voegde Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz toe. “Met de toevoeging van Ricardo en zijn team hebben we de diepte en breedte van onze expertise in Latijns-Amerika verder uitgebreid en we verwachten ons platform in de regio te blijven cultiveren met de toevoeging van belangrijke praktijken en leiderschap.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 8.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 279 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

