La collaboration entre The LYCRA Company et HeiQ promet un avenir excitant pour les textiles, avec un accent mis sur l’élasticité, le confort, l’originalité et la durabilité

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Des leaders de l’innovation dans les technologies textiles, The LYCRA Company et HeiQ, ont conclu une large collaboration sur de multiples plateformes technologiques et de marque qui promet de proposer des technologies textiles plus innovantes, durables et améliorant la qualité aux consommateurs du monde entier.

En partant des discussions exploratoires qui ont commencé début 2019, HeiQ et The LYCRA Company ont choisi de mettre à profit leurs philosophies et forces partagées dans la science du textile, les réseaux commerciaux et le marketing mondial pour favoriser les plateformes d’innovation sur l'ensemble des marchés des textiles. Les deux sociétés envisagent des innovations pour les marques grand public dans les domaines de l’élasticité, de la thermorégulation, de l’originalité et de la durabilité.

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de cette collaboration, qui est l'aboutissement de conversations ayant débuté il y a deux ans », a déclaré Steve Stewart, chef de la gestion de la marque et de l’innovation chez The LYCRA Company. « En combinant les forces des deux sociétés, nous continuerons de favoriser l’innovation véritable au sein de l’industrie textile, proposant à un plus large public de nouvelles solutions à un rythme plus rapide. »

Ensemble, The LYCRA Company et HeiQ apportent une expertise fiable dans l’ensemble de la chaîne de valeur textile mondiale des transformateurs de fils, usines de tissage, fabricants de vêtements, marques et revendeurs, et démontrent un engagement envers les innovations durables, axées sur le consommateur, proposées via des partenariats, qui font passer les performances textiles à des niveaux sans précédent. Ces chefs de file de l'industrie ont des atouts complémentaires : alors que The LYCRA Company est le leader reconnu par les consommateurs pour les fibres et tissus de marque répondant aux besoins de caractéristiques d’élasticité durable, de réchauffement et de refroidissement, HeiQ est un innovateur renommé dans les innovations basées sur des produits finis pour les domaines de marché de l’originalité, de la durabilité, de la gestion intelligente de la température, des caractéristiques antivirus, du dessèchement et de nombreux autres.

La toute première de nombreuses plateformes d’innovation sera déployée durant l’été, apportant une nouvelle dimension de confort et de confiance au consommateur en proposant l’originalité et les avantages antiviraux de HeiQ avec la qualité et le confort des tissus extensibles certifiés conformes à la nouvelle norme de la marque technologique LYCRA® freshFX®. La préparation pour cette innovation est déjà en cours. L’accent sera mis initialement sur les chaînes de valeur locales chinoises pour le consommateur chinois, et le lancement est prévu lors du salon Intertextile qui aura lieu à Shanghai à la fin du mois d’août.

« Notre objectif chez HeiQ est de permettre aux marques et aux usines dans l’industrie textile de procurer davantage de confort, de performance et de durabilité aux produits textiles, tout en élevant la notoriété des marques auprès d'importants consommateurs qui bénéficieront le plus de ces innovations », a fait remarquer Carlo Centonze, cofondateur et PDG du groupe HeiQ. « Cette collaboration avec The LYCRA Company permet non seulement de réunir les plus brillants esprits mais aussi de garantir que nos innovations révolutionnaires seront disponibles et bénéficieront au plus grand nombre de consommateurs possible. »

« La collaboration est fondée sur une base solide de valeurs et philosophies communes, partagées par nos deux sociétés », a expliqué Julien Born, PDG de The LYCRA Company. « Nous sommes impatients d’explorer les synergies naturelles qui existent entre nous et de découvrir de nouvelles solutions pour le secteur de l’habillement. »

L’objectif de ces collaborations sera de satisfaire les besoins pertinents des consommateurs en matière de qualité, de résistance et de vêtements durables. Des échantillons de tissus et de vêtements seront disponibles à la fin de l’été à des fins de sélection commerciale.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l’habillement et des soins personnels. La société, dont le siège social est situé à Wilmington, dans l’État américain du Delaware, est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son support marketing inégalé. The LYCRA Company possède les marques grand public et commerciales de premier plan suivantes : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. L’héritage de The LYCRA Company remonte à 1958 avec l’invention du fil d’élasthanne d’origine : la fibre LYCRA®. Aujourd’hui, The LYCRA Company s’attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients, en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, visitez www.thelycracompany.com.

LYCRA® freshFX® est une marque de commerce de The LYCRA Company.

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que spin-off de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres (LSE : HEIQ), la société HeiQ est un leader de l'innovation dans les textiles et les matériaux qui crée certaines des technologies les plus efficaces, durables et performantes sur le marché aujourd'hui. La mission de HeiQ est d'améliorer la vie de milliards de personnes grâce à l'innovation dans les textiles et les matériaux. Combinant trois domaines d'expertise – la recherche scientifique, la production de matériaux spéciaux et la personnalisation d’éléments grand public – HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits durables qui se différencient et capturer la valeur ajoutée sur le point de vente. Disposant de 14 bureaux, 7 sites de fabrication et 7 pôles de R&D, HeiQ emploie aujourd’hui 190 professionnels, a une capacité totale de 45 000 tonnes de produits chimiques spécialisés par an et sert plus de 1 000 clients industriels dans plus de 60 pays. On trouve aujourd'hui les biens de consommation et dispositifs médicaux de HeiQ dans 56 pays. Pour plus d'informations, visitez www.heiq.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.