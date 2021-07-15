Brightcove與易用性和功能性首屈一指的視訊創作工具Wibbitz達成合作

波士頓--(BUSINESS WIRE)--Wibbitz視訊創作工具已經與全球商業視訊領導者Brightcove® (NASDAQ: BCOV) 的服務緊密整合。憑藉這一新功能，媒體專業人士、行銷人士和企業傳播人士現在可以快速擴充其商業視訊庫。

智慧自動化推動了Wibbitz視訊製作，而將Brightcove與Wibbitz相結合，是企業快速製作專業品質短片的極為簡單、有效的方法。這些短片可以吸引觀眾，培育銷售線索直至達成交易，並向股東、客戶和員工提供有價值的資訊。

創作者現在可以在自己的Brightcove Video Cloud介面存取Wibbitz，並從零開始直覺地創作精美的視訊，即使對於缺乏經驗者也是如此。Wibbitz提供範本和版權許可的照片、音樂、動畫、轉場效果、視訊短片以及其他媒體內容。隨後，用戶可以透過Brightcove平臺在世界各地透過任意設備和管道向任何人發布新創作的視訊。該整合功能也使得在重新發布儲存在Brightcove媒體庫中的視訊之前，使用者可以十分輕鬆地利用Wibbitz對視訊進行內容或效果更新。

康泰納仕(Condé Nast)義大利區技術長Marco Viganò表示：「作為Wibbitz的長期用戶，我對其與Brightcove的整合以及能夠輕鬆提供更大規模、更安全、可靠的視訊內容感到非常振奮。我們相信視訊是最能吸引閱聽眾的傳播工具。對我們來說，Wibbitz和Brightcove的結合現在意味著一種單一順暢的視訊創作、投放和最佳化體驗。」

Wibbitz執行長Zohar Dayan表示：「創作者使用Wibbitz，透過視訊講述他們的故事。他們需要極為可靠、全面和有效的解決方案，以確保能將故事傳達給閱聽眾。Brightcove做到了這一點。這種合作關係簡化了視訊工作流程，讓視訊從製作到發布、分析的每一步都變得更加容易，因此媒體公司和企業可以專注於分享真正有影響力的故事。」

Brightcove產品長Namita Dhallan表示：「儘管Brightcove可以輕鬆管理、播放並衡量在任何工具中創作的任何視訊，但我們希望為創作者提供幫助，讓他們的生活更輕鬆。這意味著降低創作門檻，尤其是對於希望快速輕鬆地累積視訊量並自主執行新視訊策略的組織而言。使用Wibbitz能夠有效做到這一點。」

Wibbitz和Brightcove交換了所有相關資料，包括單一登入身分驗證、使用者設定檔資訊和可用的視訊檔。Wibbitz還幫助企業確保每段視訊都有正確的標誌、浮水印、自訂字體和調色板，使其符合品牌形象。

如需免費試用Wibbitz，請造訪這裡。

關於Wibbitz

Wibbitz是一家視訊創作公司，賦予團隊製作專業短片的能力。Wibbitz線上平臺可以快速輕鬆地為社群媒體、新聞和娛樂報導、行銷、傳播、招聘、大型活動等創作視訊。創作者能夠使用可自訂的視訊範本、拖放式編輯工具、內部專家團隊以及數百萬版權許可的照片、視訊和配樂。Wibbitz為HubSpot、彭博、康泰納仕(Condé Nast)、標普全球(S&P Global)、貝恩公司(Bain & Company)、英國石油(BP)等領先品牌提供視訊支援。Wibbitz成立於2011年，在紐約市、特拉維夫和巴黎設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪www.wibbitz.com，並關注@wibbitz。

關於Brightcove Inc.

製作精良的視訊具備強大且持久的效果——敞心扉，變思維，促創意(Hearts open.Creativity thrives)。自2004年以來，Brightcove一直憑藉其屢獲殊榮的技術幫助客戶發現和體驗視訊的強大威力，使全球70多個國家的組織能夠以大膽和創新的方式吸引閱聽眾。

Brightcove開發了曾經被視為異想天開的技術，毫無保留地為客戶提供的支援，並利用在全球基礎建設方面的專業知識和資源來實現這一目標。視訊是世界上最引人注目、最令人興奮的媒介。請造訪www.brightcove.com以瞭解更多資訊。視訊即商業(Video That Means Business™)。

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