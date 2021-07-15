Brightcove与易用性和功能性首屈一指的视频创作工具Wibbitz达成合作

波士顿--(BUSINESS WIRE)--Wibbitz视频创作工具已经与全球商业视频领导者Brightcove® (NASDAQ: BCOV) 的服务紧密集成。凭借这一新功能，媒体专业人士、营销人士和企业传播人士现在可以快速扩充其商业视频库。

智能自动化推动了Wibbitz视频制作，而将Brightcove与Wibbitz相结合，是企业快速创建专业品质短视频的极为简单、有效的方法。这些短视频可以吸引观众，培育销售线索直至达成交易，并向股东、客户和员工提供有价值的信息。

创作者现在可以在自己的Brightcove Video Cloud界面访问Wibbitz，并从零开始直观地创作精美的视频，即使对于缺乏经验者也是如此。Wibbitz提供模板和版权许可的照片、音乐、动画、过渡效果、视频剪辑以及其他媒体内容。随后，用户可以通过Brightcove平台在世界各地通过任意设备和渠道向任何人发布新创建的视频。该集成功能也使得在重新发布存储在Brightcove库中的视频之前，用户可以十分轻松地利用Wibbitz对视频进行内容或效果更新。

康泰纳仕(Condé Nast)意大利区首席技术官Marco Viganò表示：“作为Wibbitz的长期用户，我对其与Brightcove的集成以及能够轻松提供更大规模、更安全、可靠的视频内容感到非常振奋。我们相信视频是最能吸引受众的传播工具。对我们来说，Wibbitz和Brightcove的结合现在意味着一种单一无缝的视频创作、投放和优化体验。”

Wibbitz首席执行官Zohar Dayan表示：“创作者使用Wibbitz，通过视频讲述他们的故事。他们需要极为可靠、全面和有效的解决方案，以确保能将故事传达给受众。Brightcove做到了这一点。这种合作关系简化了视频工作流程，让视频从制作到发布、分析的每一步都变得更加容易，因此媒体公司和企业可以专注于分享真正有影响力的故事。”

Brightcove首席产品官Namita Dhallan表示：“尽管Brightcove可以轻松管理、播放并衡量在任何工具中创建的任何视频，但我们希望为创作者提供帮助，让他们的生活更轻松。这意味着降低创作门槛，尤其是对于希望快速轻松地积累视频量并自主执行新视频战略的组织而言。使用Wibbitz能够很好地做到这一点。”

Wibbitz和Brightcove交换了所有相关数据，包括单点登录身份验证、用户配置文件信息和可用的视频文件。Wibbitz还帮助企业确保每段视频都有正确的标识、水印、自定义字体和调色板，使其符合品牌形象。

如需免费试用Wibbitz，请访问这里。

关于Wibbitz

Wibbitz是一家视频创作公司，赋予团队制作专业短视频的能力。Wibbitz在线平台可以快速轻松地为社交媒体、新闻和娱乐报道、营销、传播、招聘、大型活动等创建视频。创作者能够使用可自定义的视频模板、拖放式编辑工具、内部专家团队以及数百万版权许可的照片、视频和配乐。Wibbitz为HubSpot、彭博、康泰纳仕(Condé Nast)、标普全球(S&P Global)、贝恩公司(Bain & Company)、英国石油(BP)等领先品牌提供视频支持。Wibbitz成立于2011年，在纽约市、特拉维夫和巴黎设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.wibbitz.com，并关注@wibbitz。

关于Brightcove Inc.

制作精良的视频具备强大且持久的效果——敞心扉，变思维，促创意(Hearts open.Creativity thrives)。自2004年以来，Brightcove一直凭借其屡获殊荣的技术帮助客户发现和体验视频的强大威力，使全球70多个国家的组织能够以大胆和创新的方式吸引受众。

Brightcove开发了曾经被视为异想天开的技术，毫无保留地为客户提供的支持，并利用在全球基础设施方面的专业知识和资源来实现这一目标。视频是世界上最引人注目、最令人兴奋的媒介。请访问www.brightcove.com以了解更多信息。视频即商业(Video That Means Business™)。

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