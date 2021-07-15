ExaGrid報告指出2021年第二季簽約合約金額及營收雙雙創下紀錄

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今日宣布，在截至2021年6月30日的季度中，其簽約合約金額和營收均創下歷史紀錄。繼創紀錄的2021年第一季之後，ExaGrid的第二季無論在簽約合約金額還是營收方面均再度創下新高。

與2020年第二季相比，ExaGrid的營收成長超過50%，且從2021年第一季到第二季實現了10%的年成長。此外，ExaGrid在本季實現了正向現金流。ExaGrid在2021年第二季創紀錄地增加了137個新客戶，其中包括38筆6位數的交易，並有3,000多個活躍客戶使用ExaGrid分層備份儲存來保護資料。隨著ExaGrid加速成長，公司正在全球增聘40名內部和現場銷售人員。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid將繼續為IT組織在支撐備份應用程式的低成本主儲存方面節省資金，幫助提高效能，並比第一代重複資料刪除應用裝置（如Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas等應用裝置）節省更多的資金。ExaGrid的保留時間鎖定(Retention Time-Lock)功能可用於從勒索軟體加密事件中復原資料，這是客戶選擇ExaGrid分層備份儲存的另一個原因。ExaGrid正在提高備份效能和延展性並降低成本。」

ExaGrid應用裝置配置面向網路的磁碟快取緩衝區(Landing Zone)，在該區域，最近的備份無需線內刪除重複資料即可寫入，以實現快速備份，並以非重複資料刪除格式儲存以實現快速還原。ExaGrid採用橫向擴充架構，該架構可保持固定長度備份時間，還能避免成本高昂且具有顛覆性的全面大規模升級和產品淘汰。ExaGrid的自我調整重複資料刪除技術將重複資料刪除到非面向網路的儲放庫中，在此儲存經重複資料刪除後的資料，以便進行長期保留，保留時間通常長達數周、數月和數年。非面向網路的層級（虛擬氣隙）加上具有ExaGrid保留時間鎖定功能的延遲刪除以及不可變的資料物件，可防止備份資料被刪除或加密。

2021年第二季的亮點：

72%的合約簽訂率，極具競爭力

130多個新增客戶

美洲和國際地區的營收均創新高

38筆6位數的新客戶交易

公司在過去四季均保持正向現金流

3,000多個客戶使用ExaGrid分層備份儲存系統來保護資料

ExaGrid分層備份儲存，專為備份而建置

Andrews表示：「我們注意到，越來越多的組織正在更換第一代備份儲存解決方案，如Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas線內縱向擴充重複資料刪除應用裝置，這些解決方案不具備ExaGrid提供的備份效能或經久耐用的架構。我們將此歸因於ExaGrid是唯一一家完全致力於備份儲存的公司，這就是我們的分層備份儲存系統在試點測試中表現優於競爭對手的原因。我們繼續取代戴爾、惠普、NTAP以及許多其他儲存供應商的低成本主儲存磁碟，因為ExaGrid的長期保留成本要低得多。ExaGrid支援超過25個備份應用程式和公用程式，提供業界極迅速、極具成本效益的備份儲存，並且是目前唯一能夠透過實作非面向網路的層級、延遲刪除和不可變物件等操作，真正從勒索軟體加密事件中提供資料復原的備份儲存解決方案。」

ExaGrid為分層備份儲存提供前端磁碟快取緩衝區，即效能層(Performance Tier)，它將資料直接寫入磁碟以實現最快備份，並直接從磁碟還原資料以實現最快還原和虛擬機器(VM)開機。長期保留資料被分層並歸入已經過重複資料刪除的資料儲放庫，即保留層(Retention Tier)，以減少保留儲存量和由此產生的成本。這種雙層備份方法能夠以極低成本的儲存效率提供較快的資料備份和還原效能。

此外，ExaGrid提供一種橫向擴充架構，可以只透過新增應用裝置來因應資料的增長。每台應用裝置都包含處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料量的增加，所需的所有資源都可用於維持固定長度備份時間。這種橫向擴充儲存方法避免了成本高昂的全面性大規模升級，並支援在同一個橫向擴充系統中混合不同尺寸和型號的應用裝置，從而避免產品淘汰，同時保障前期和長期IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid透過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留儲放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留儲放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免成本高昂的全面性大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。敬請造訪我們的網站exagrid.com或者在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽並瞭解我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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