ExaGrid报告称2021年第二季度签约合同金额及收入双双创下纪录

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今日宣布，在截至2021年6月30日的季度中，其签约合同金额和收入均创下历史纪录。继创纪录的2021年第一季度之后，ExaGrid的第二季度无论在签约合同金额还是收入方面均再度创下新高。

与2020年第二季度相比，ExaGrid的收入增长超过50%，且从2021年第一季度到第二季度实现了10%的环比增长。此外，ExaGrid在本季度实现了正向现金流。ExaGrid在2021年第二季度创纪录地增加了137个新客户，其中包括38笔6位数的交易，并有3,000多个活跃客户使用ExaGrid分层备份存储来保护数据。随着ExaGrid加速增长，公司正在全球范围内增聘40名内部和现场销售人员。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid将继续为IT组织在支撑备份应用程序的低成本主存储方面节省资金，帮助提高性能，并比第一代重复数据删除设备（如Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas等设备）节省更多的资金。ExaGrid的保留时间锁定(Retention Time-Lock)功能可用于从勒索软件加密事件中恢复数据，这是客户选择ExaGrid分层备份存储的另一个原因。ExaGrid正在提高备份性能和可扩展性并降低成本。”

ExaGrid设备配置面向网络的磁盘缓存停放区(Landing Zone)，在该区域，最近的备份无需线内去重即可写入，以实现快速备份，并以非去重格式存储以实现快速恢复。ExaGrid采用横向扩展架构，该架构可保持定长备份窗口，还能避免成本高昂且具有颠覆性的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid的自适应重复数据删除技术将重复数据删除到非面向网络的存储库中，在此存储经重复数据删除后的数据，以便进行长期保留，保留时间通常长达数周、数月和数年。非面向网络的层级（虚拟气隙）加上具有ExaGrid保留时间锁定功能的延迟删除以及不可变的数据对象，可防止备份数据被删除或加密。

2021年第二季度的亮点：

72%的合同签订率，极具竞争力

130多个新增客户

美洲和国际地区的收入均创新高

38笔6位数的新客户交易

公司在过去四个季度均保持正向现金流

3,000多个客户使用ExaGrid分层备份存储系统来保护数据

ExaGrid分层备份存储，专为备份而构建

Andrews表示：“ 我们注意到，越来越多的组织正在更换第一代备份存储解决方案，如Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas在线内扩展重复数据删除设备，这些解决方案不具备ExaGrid提供的备份性能或经久耐用的架构。我们将此归因于ExaGrid是唯一一家完全致力于备份存储的公司，这就是我们的分层备份存储系统在试点测试中表现优于竞争对手的原因。我们继续取代戴尔、惠普、NTAP以及许多其他存储供应商的低成本主存储磁盘，因为ExaGrid的长期保留成本要低得多。ExaGrid支持超过25个备份应用程序和实用程序，提供业内极迅速、极具成本效益的备份存储，并且是目前唯一能够通过实施非面向网络的层级、延迟删除和不可变对象等操作，真正从勒索软件加密事件中提供数据恢复的备份存储解决方案。”

ExaGrid为分层备份存储提供前端磁盘缓存停放区，即性能层(Performance Tier)，它将数据直接写入磁盘以实现最快备份，并直接从磁盘恢复数据以实现最快恢复和虚拟机(VM)启动。长期保留数据被分层并归入去重删除数据的存储库，即保留层(Retention Tier)，以减少保留存储量和由此产生的成本。这种双层备份方法能够以极低成本的存储效率提供较快的数据备份和恢复性能。

此外，ExaGrid提供一种横向扩展架构，可以只通过添加设备来应对数据的增长。每台设备都包含处理器、内存和网络端口，因此随着数据量的增加，所需的所有资源都可用于维持定长备份窗口。这种横向扩展存储方法避免了成本高昂的叉车式升级，并支持在同一个横向扩展系统中混合不同尺寸和型号的设备，从而避免产品淘汰，同时保障前期和长期IT投资。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的着陆区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有极低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，避免成本高昂的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向网络的层级、延迟删除功能以及不可变对象以从勒索软件攻击中恢复的双层备份存储方案。敬请访问我们的网站exagrid.com或者在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览并了解我们的客户对其ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。