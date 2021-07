Cooperação entre The LYCRA Company e HeiQ Promete um Futuro Animador aos Produtos Têxteis com Foco na Elasticidade, Conforto, Frescor e Sustentabilidade

Leaders of The LYCRA Company & HeiQ announce collaboration. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Líderes de inovação em tecnologia têxtil, The LYCRA Company e HeiQ, iniciaram uma ampla cooperação em diversas plataformas de tecnologia e marca, prometendo trazer tecnologias têxteis mais inovadoras, aprimoradas em qualidade e sustentáveis aos clientes ao redor do mundo.

Com base nas discussões exploratórias que começaram no início de 2019, a HeiQ e a The LYCRA Company optaram por aproveitar suas filosofias e pontos fortes compartilhados em ciência têxtil, redes comerciais e marketing internacional para impulsionar plataformas de inovação em mercados têxteis abrangentes. As empresas vislumbram inovações de marca de consumo nos espaços de mercado de elasticidade, regulação térmica, frescor e sustentabilidade.

"Temos o prazer de anunciar o lançamento desta cooperação, o auge de conversas que iniciaram há dois anos", comentou Steve Stewart, Diretor de Marca e Inovação da The LYCRA Company. "Ao combinar a força de ambas as empresas, continuaremos a impulsionar inovações significativas na indústria têxtil, oferecendo novas soluções em um ritmo mais rápido a um público mais amplo."

Juntos, The LYCRA Company e HeiQ trazem a experiência confiável em toda a cadeia de valor têxtil mundial de processadores de fios, produção de tecidos, fabricantes de roupas, marcas e varejistas, demonstrando um compromisso com inovações sustentáveis e direcionadas ao consumidor, entregues mediante parcerias, que levam o desempenho têxtil a níveis sem precedentes. Estes líderes industriais têm pontos fortes complementares: enquanto a The LYCRA Company é a líder reconhecida pelo consumidor em fibras e tecidos de marca que atendem às necessidades de elasticidade, aquecimento e resfriamento sustentáveis, a HeiQ é uma pioneira renomada em inovações baseadas em acabamentos abordando frescor, sustentabilidade, gerencionamento inteligente de temperatura, propriedade antiviral, secura e muitos outros espaços de mercado.

A precursora e primeira de muitas plataformas de inovação será lançada durante o verão, trazendo uma nova dimensão de conforto e confiança ao consumidor, ao oferecer o frescor da HeiQ e benefícios antivirais com a qualidade e o conforto de tecidos elásticos certificados para atuar com uma nova marca padrão de tecnologia LYCRA® freshFX®. A preparação para esta inovação já está em curso, com foco inicial nas cadeias de valor locais chinesas para o consumidor chinês, sendo que a introdução está marcada para a feira Intertextile em Xangai no fim de agosto.

"Nossa meta na HeiQ é permitir que marcas e fábricas da indústria têxtil tragam mais conforto, desempenho e sustentabilidade aos produtos têxteis, enquanto aumentam o conhecimento da marca junto aos principais clientes que terão o máximo benefício com estas inovações", observou Carlo Centonze, Cofundador e Diretor Executivo do Grupo HeiQ. "Esta cooperação com a The LYCRA Company não apenas reúne as melhores mentes, mas também garante que nossas inovações revolucionárias estarão disponíveis e trarão benefícios ao maior número possível de clientes."

"A cooperação ter por base um sólido fundamento de valores e filosofias comuns compartilhados por nossas duas empresas", disse Julien Born, Diretor Executivo da The LYCRA Company. "Estamos na expectativa de explorar as sinergias naturais entre nós e descobrir novas soluções para o setor de vestuário."

O foco destas cooperações será atender às necessidades relevantes dos clientes por qualidade, durabilidade e roupas sustentáveis. Amostras de tecidos e roupas estarão disponíveis no fim do verão para seleção comercial.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais. Com sede em Wilmington, Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, especialização técnica, soluções sustentáveis e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui marcas comerciais com liderança de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da The LYCRA Company remonta a 1958 com a invenção do fio Spandex original, fibra LYCRA®. Hoje, a The LYCRA Company tem foco em agregar valor aos produtos de seus clientes, ao desenvolver inovações exclusivas concebidas para atender às necessidades do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA® freshFX® é marca comercial da The LYCRA Company.

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 como uma divisão do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique (ETH) e cotada na Bolsa de Valores de Londres (LSE: HEIQ), a HeiQ é líder em inovação de produtos têxteis e materiais, ao criar algumas dos mais efetivas tecnologias duráveis ​​e de alto desempenho no mercado atual. A HeiQ se esforça por melhorar a vida de bilhões de pessoas através da inovação pioneira de materiais e produtos têxteis. Combinando três áreas de especialização - pesquisa científica, produção de materiais especiais e marcas de ingredientes ao consumidor - a HeiQ é a parceria ideal de inovação para criar produtos diferenciados e sustentáveis b​​em como captar o valor agregado no ponto de venda. Com seus 14 escritórios, 7 locais de produção e 7 centros de P&D, a HeiQ emprega hoje 190 profissionais. Possui uma capacidade total de 45.000 toneladas de especialidades químicas por ano e atende a mais de 1.000 clientes industriais em mais de 60 países. Hoje, os bens de consumo e equipamentos médicos da HeiQ podem ser encontrados em 56 países. Para mais informação, acesse www.heiq.com.

