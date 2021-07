GAIN DE MARCHÉ PUBLIC : AKKA RETENU PAR NOUVELLE AQUITAINE MOBILITÉS DANS LE DÉPLOIEMENT D’UN SERVICE DE MOBILITÉ INTÉGRÉE (MAAS)

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen des services de conseil en ingénierie et services R&D, est fier d'annoncer qu’il a été retenu par Nouvelle Aquitaine Mobilités pour l’accompagner dans le développement et le déploiement du Référentiel Multimodal de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui représente la première brique d’un service de mobilité intégrée de type MaaS (Mobility As A Service), destiné à faciliter les déplacements au niveau régional.

Nouvelle-Aquitaine Mobilités, syndicat mixte dont la mission est de coordonner, faciliter et façonner une mobilité durable sur ses 40 réseaux de transports et ses 84 061 km² de territoire, s’est lancé dans un projet ambitieux visant à fluidifier et à simplifier l’accès à l’offre de mobilités, à offrir une tarification homogène et à proposer de nouveaux services à travers le développement d’une mobilité intégrée de type MaaS.

Pour répondre à cet objectif, AKKA mobilise ses équipes du Centre d’Expertise Data de Niort avec son partenaire OKINA, expert en mobilité, afin d’intégrer l’ensemble des sources de données (horaires de transport, arrêts, parkings, aires de stationnement, covoiturages, vélos…) au sein d’un même référentiel.

AKKA intervient via sa plateforme intégrée Big Data sur l’ensemble de la gestion et de l’administration des données, permettant ainsi le développement de nouveaux services tels que : l’intégration des données théoriques de transport (horaires), des données en temps réel (avances / retards, disponibilités de places de parking…), des données d'exploitation (liées à la qualité de service) et des données billettiques, afin notamment de mettre en place un observatoire des mobilités à l’échelon régional.

Le lancement et la consolidation du projet sont prévus pour cet été et se poursuivront jusqu’à fin 2022. La phase de maintien en condition opérationnelle se poursuivra quant à elle pendant quatre années supplémentaires.

Denis Grandjean, Directeur BU Data Intelligence, déclare : « Nous sommes particulièrement heureux d’avoir été sélectionné par Nouvelle Aquitaine Mobilités afin de développer un véritable hub des données de mobilité collectées à l’échelle d’un territoire vaste qu’est la Nouvelle Aquitaine. AKKA et OKINA mettent au service de Nouvelle Aquitaine Mobilités, leurs compétences métier et data. Notre approche commune basée sur des technologies open source, nous permet de proposer des solutions de mobilité durables, d’assurer la cohésion entre les territoires et les personnes et d’imaginer les déplacements de demain ».

Qu’est-ce que la plateforme Big Data d’AKKA ?

La plateforme Big data d’AKKA est une plateforme intégrée, disponible immédiatement. Elle couvre l’ensemble de la chaine du traitement de la donnée et permet de collecter massivement des données hétérogènes. Elle offre une grande flexibilité dans la visualisation et l’exploration des données, en restitution, et intègre également nativement les outils de machine learning. Elle permet ainsi de présenter très rapidement des premiers résultats concrets. Reposant intégralement sur des composants open-source, la plateforme big data d’AKKA inclut des fonctions :

• de collecte et stockage des données en gros volumes (archivages inclus) ;

• d'analyse des données ;

• de transformation des données (fonction ETL) ;

• de développement de modèles prédictifs ;

• de développement d’applications temps réel et Batch ;

• d'exposition des données via des services web et des bases de données ;

• de visualisation des données à l’aide de Dashboards interactifs ;

• de déploiement des applications au sein même de la plateforme.

À PROPOS DE NOUVELLE AQUITAINE MOBILITÉS

En juillet 2018, les collectivités et réseaux de transport en commun de Nouvelle-Aquitaine s’unissent. Nouvelle-Aquitaine Mobilités voit le jour pour coordonner, faciliter et façonner une mobilité durable sur l’ensemble du territoire.

Nouvelle-Aquitaine Mobilités, ses membres et partenaires, développent des services mutualisés (mobilité intégrée Modalis : information voyageurs, solutions billettiques,), créent une connaissance partagée (réseau 2025-2030, open data) et imaginent les déplacements de demain (mobilités alternatives, RER Métropolitain). Autant d’actions qui participent à faire de la mobilité un bien commun ; un service partagé entre usagers, collectivités et transporteurs visant à connecter les territoires ruraux, urbains et péri-urbains.

Pour plus d’information, visitez https://nouvelle-aquitaine-mobilites.fr/

À PROPOS D’OKINA

Okina est une société spécialisée dans le numérique pour la mobilité et dispose d’une solution Open Source de gestion des données de mobilité respectant les normes européennes et la loi d’orientation de la mobilité.

Pour toute information concernant la société Okina, connectez-vous sur le site : https://www.okina.fr/ ou contactez-nous au +33 (0) 5 24 26 31 10 »

