HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--Aragen Life Sciences (voorheen GVK BIO), een toonaangevende Contract Research and Development Organization (CRDO), met hoofdkantoor in Hyderabad, India, heeft aangekondigd dat het is geselecteerd door Skyhawk Therapeutics, een leider in de ontwikkeling van therapieën met kleine moleculen die de RNA-expressie corrigeren, als partner in India. Door deze samenwerking zal Aragen Skyhawk voorzien van verschillende diensten op het gebied van ontdekkingschemie en biologie.

Deze samenwerking is gericht op het versnellen van de onderzoekspijplijn van Skyhawk. “We zijn verheugd dat we door Skyhawk Therapeutics zijn geselecteerd als partner in India. Bij Aragen geloven we dat in elke molecuul de mogelijkheid zit voor een betere gezondheid. Met deze geest kijken we ernaar uit om gebruik te maken van de 20 jaar expertise van Aragen op het gebied van ontdekkingsonderzoek om Skyhawk te helpen bij de ontwikkeling van zijn nieuwe therapieën met kleine moleculen die gericht zijn op enkele van ‘s werelds meest hardnekkige ziekten”, aldus Manni Kantipudi, CEO van Aragen.

