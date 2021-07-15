Cepton宣布與美國底特律頂級汽車製造商合作，贏得業界最大ADAS雷射雷達量產訂單

美國加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--產業領先的雷射雷達解決方案供應商Cepton Technologies, Inc.（後文簡稱Cepton）今日宣布，已與一家總部位於美國底特律的世界頂級汽車製造商（後文稱「汽車製造商」）達成合作，並贏得業界截至目前最大的ADAS雷射雷達量產訂單[1]。

該汽車製造商將在其下一代先進駕駛輔助系統（ADAS）內裝載Cepton雷射雷達。這套先進駕駛輔助系統將於2023年起被部署於多款不同車型之內，不僅僅局限於高階車系。這象徵著汽車業首次實現將雷射雷達技術大規模應用於ADAS大眾市場。

Cepton憑藉與Koito Manufacturing Co., Ltd.（日本小糸製作所，下文簡稱Koito）的合作贏得了這一專案。Koito是全球領先的汽車外部照明一級供應商，也是Cepton的長期合作夥伴及投資方。Cepton已向 Koito 提供非獨家授權，未來Koito將使用來自 Cepton 的核心元件及技術，製造採用Cepton核心專利MMT®（微動技術）的雷射雷達產品。該產品採用Cepton之前發布的Vista®-X90。目前，該產品在性能、可靠性、成本方面都取得到了重大突破。

僅憑目前訂單內已經包含的車型數量計算，Cepton此次贏得的雷射雷達量產項目已達行業最高值。同時，Cepton也積極和其他全球頂級汽車製造商展開緊密商業合作。這證實了Cepton MMT®雷射雷達技術的可行性。採用無旋轉、無反光鏡、無磨損的專利設計，MMT®使得雷射雷達真正兼具高性能、高可靠性及高性價比。以上三大要素，是車規級雷射雷達實現量產化的關鍵所在。MMT®還同時實現了雷射雷達的尺寸和功耗的最小化，顯著提升了整合方案的靈活性，使得裝載位置的多元化成為可能——Cepton的雷射雷達可被裝載於汽車裝飾帶內、車前燈內、車頂及擋風玻璃後。Cepton的Vista®-X90為市場帶來了極具創新性的車載雷射雷達順暢整合方案。

Cepton執行長、共同創辦人裴軍博士表示：「我們非常高興能與這家引領全球汽車產業的汽車製造商達成合作，這一合作勢必將進一步鞏固他們在先進駕駛輔助系統及自動駕駛方面的先驅地位。我們非常榮幸成為他們的合作夥伴，共同攜手為推動汽車安全性與自動化的長期目標而努力。同時，我們也非常感謝Koito，他們憑藉生產製造方面的優勢以及全球知名一級供應商的領導地位，將為我們完成這個雷射雷達量產專案提供強大的幫助。我相信這一專案將成為未來雷射雷達在先進駕駛輔助系統領域應用的一個標竿。」

裴軍博士還表示：「我們在2016年創立Cepton時，就將目光聚焦於ADAS市場，並致力於為大眾用戶提升汽車安全性，不斷創新我們的技術、完善我們的產品。目前，我們正在努力為廣大汽車消費者帶來更安全、更舒適、更智慧的駕駛體驗。」

關於Cepton

Cepton是一家總部位於美國矽谷的領先雷射雷達解決方案供應商，為汽車業（自動駕駛AV /先進駕駛輔助系統ADAS）、智慧城市、智慧空間、智慧工業應用等一系列市場提供採用雷射雷達的先進智慧解決方案。Cepton的MMT®雷射雷達專利技術使得製造可靠、可擴展且高性價比的雷射雷達產品成為可能，為各類智慧應用提供高解析度、長距離的3D感知能力。Cepton成立於2016年，專注於高性能、高品質的雷射雷達的大眾市場商品化。公司由資深產業專家創立並領導，管理團隊在先進雷射雷達和影像處理技術領域擁有超過二十年的集體經驗。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在德國、加拿大、日本和印度設有辦事處，以服務快速成長的全球客戶群。有關Cepton的更多資訊，請造訪www.cepton.com並關注我們的LinkedIn頁面及微信公眾號（ID: ceptontech）。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1995 年美國私人證券訴訟改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）中安全港條例所界定的「前瞻性陳述」。這些「前瞻性陳述」反映的是Cepton目前對未來事件的預期與認識，不排除實際結果與目前預期產生重大差異的可能性。任何「前瞻性陳述」都包含各類風險及不確定性，包括（1）我們與目前一級供應商（Tier 1）及車廠（OEM）之間的非獨家策略合作的最終結果；（2）Cepton針對主要客戶的銷售情況的波動；（3）目前汽車產業的趨勢。Cepton將不會因為新的資訊、未來事件及其他因素，對本文中的「前瞻性陳述」做出公開的更新和修改。

[1] 「目前最大」的表述依據為：根據目前已知的公開資訊，該量產訂單內包含的車型數量為業界最大

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