聯想和國際米蘭足球俱樂部加強共贏合作夥伴關係

米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--聯想和世界足球協會成員國際米蘭足球俱樂部（Football Club Internazionale Milano，簡稱「國米」）升級了雙方多年的合作關係，從2021/2022賽季開始，聯想將在球隊的經典球衣背面佔據珍貴的廣告贊助位。自2019年以來，聯想一直是國米的官方全球技術合作夥伴，在改變該俱樂部的數位體驗方面發揮了重要作用，為國米位於亞庇諾真蒂萊(Appiano Gentile)的蘇寧訓練中心及其總部提供重要的智慧技術。

作為升級後的合作夥伴關係的一部分，聯想將為國米提供從伺服器、資料管理、儲存和智慧協作設備到筆記型電腦、顯示器和配件等各種技術支援，以收集和管理大量的資料，轉變營運方式，並在球場內外帶來更出色的戰績。聯想更智慧的技術讓國米能夠將歷史檔案和文件數位化，從而更輕鬆地存取資料。

國米具有無與倫比的傳奇歷史。自1909年以來，他們是唯一一家連續征戰義大利足球頂級聯賽的俱樂部，曾三次獲得歐洲杯冠軍。他們19次榮膺意甲冠軍，是義大利具有統治級影響力的冠軍球隊。

自2019年以來，聯想透過合作關係已經為國米帶來一系列的營運績效改善：

國米的資料處理效能和速度提高了20%，管理著過去兩個賽季訓練期間收集的超過1億筆GPS資料點，其中包括6,000萬個必須處理的球員相關資料點

聯想伺服器的運算能力使國米處理報告的時間縮短了25%

聯想的資料儲存對國米數位檔案中400 TB的數位內容進行代管，對作為媒體資產管理(MAM)一部分提供的5萬小時數位視訊至關重要

提供義大利領先的效能分析工作流程之一，使穩定性、靈活性、延展性和安全性均得到改善

球衣贊助

升級後的球衣贊助協議將強化這兩個代表性品牌的聯合，並加強他們在高效能和不懈創新方面的共同價值觀。透過策略合作，聯想的標誌出現在球隊球衣背面令人羡慕的廣告位上，這將有助於該品牌在意甲和義大利杯等賽事中大幅提升知名度。

全球技術合作夥伴

在過去的兩年裡，聯想以國米全球技術合作夥伴的身分滲入到該俱樂部中。其中包括整合邊緣伺服器設備，使資料收集和處理的效率更高，也包括聯想的高效能PC、顯示器和智慧協作設備。根據最新協議，聯想將為國米提供涵蓋硬體、軟體和支援的全面IT解決方案：

球員相關的技術： 無與倫比的資料儲存和處理能力將釋放出分析能力和球員發展潛力。結構化和非結構化的資料點將提供有關球員體能和比賽分析的戰術見解。在訓練期間，全球定位系統(GPS)也被用於分析球員的速度、跑動距離、場上負荷以及對球隊整體表現的影響，從而讓國米有效安排訓練計畫。球隊將在訓練期間使用這些資料，不僅是為了對比賽進行複盤，也是為後續比賽制定戰術計畫。

無與倫比的資料儲存和處理能力將釋放出分析能力和球員發展潛力。結構化和非結構化的資料點將提供有關球員體能和比賽分析的戰術見解。在訓練期間，全球定位系統(GPS)也被用於分析球員的速度、跑動距離、場上負荷以及對球隊整體表現的影響，從而讓國米有效安排訓練計畫。球隊將在訓練期間使用這些資料，不僅是為了對比賽進行複盤，也是為後續比賽制定戰術計畫。 球迷相關的技術： 聯想的技術為國米帶來了超過5,000萬的球迷（在亞洲的球迷遠多於任何其他義大利俱樂部），不僅可增強比賽日的體驗，而且為這支傳傳奇球隊的日常活動提供了觀看時間。聯想的媒體資產管理(MAM)解決方案為國米提供巨大的數位資產線上歷史檔案，僅視訊內容就有5萬小時，使用者可根據需要輕鬆存取和自訂。例如，球迷可以在國米數位檔案中輸入自己的姓名和出生日期，以瞭解該俱樂部的歷史事件。

聯想的技術為國米帶來了超過5,000萬的球迷（在亞洲的球迷遠多於任何其他義大利俱樂部），不僅可增強比賽日的體驗，而且為這支傳傳奇球隊的日常活動提供了觀看時間。聯想的媒體資產管理(MAM)解決方案為國米提供巨大的數位資產線上歷史檔案，僅視訊內容就有5萬小時，使用者可根據需要輕鬆存取和自訂。例如，球迷可以在國米數位檔案中輸入自己的姓名和出生日期，以瞭解該俱樂部的歷史事件。 商業相關的技術：聯想將智慧技術與國米目前的需求相比對，利用專長幫助俱樂部總部和訓練設施實現技術發展。聯想全球領先的軟硬體解決方案包括ThinkPad™筆記型電腦、ThinkVision™顯示器和ThinkSmart™協作設備，以及更多用於遠端/混合協作和簡化業務營運的設備，引領未來工作的發展。利用聯想更智慧的技術，國米可以透過網路會議和遠端工作進行順暢協作。

國際米蘭足球俱樂部公司執行長Alessandro Antonello表示：「如今，足球和技術的融合對推動國米達到新的高度至關重要，從我們與球迷互動的方式到我們擁有的工具都是如此。與聯想的這種合作關係是所有這一切的核心。我們很高興能深化與聯想的合作關係：透過合作，我們可以共同推動創新，使國米在技術上越來越先進，越來越有前瞻性。」

聯想智慧設備業務集團總裁Luca Rossi表示：「自從第一次合作以來，我們與國際米蘭足球俱樂部的技術合作已經帶來了真正切實的效能改善。這不僅是一次贊助，也是一次致力於在球場內外持續取得成功的必勝精神的碰撞。我們專注於實現宏大願景，致力於為所有人提供更智慧的技術，並渴望繼續加強我們的合作夥伴關係，推動國米在數位化轉型方面真正開創新局，將國際米蘭轉變為針對下一代球迷和更廣泛社群的未來俱樂部。」

關於國際米蘭足球俱樂部

國際米蘭足球俱樂部（簡稱「國米」）成立於1908年，是世界上極其成功的足球隊之一，在全球享有盛譽。中國企業蘇寧在2016年6月收購了俱樂部的大部分股份。2021年，俱樂部迎來了兩個非常重要的里程碑：發布突出「I M」標誌的國米新隊徽；以及在成為三冠王11年後贏得第19個義大利冠軍。俱樂部贏得的獎盃包括19次義大利聯賽冠軍、7次義大利杯、5次義大利超級杯、3次聯盟杯、2次歐洲聯賽冠軍杯、1次歐洲冠軍聯賽冠軍、2次洲際杯和1次世俱杯。國際米蘭是在同一年（2010年）內成就三冠王（歐洲冠軍聯賽、義大利國內聯賽和義大利杯）偉業的七支球隊之一，也是在其成立113年的歷史中唯一從未降級的義大利俱樂部。國際米蘭是一個全球性品牌，在全世界擁有超過4億的球迷。俱樂部擁有聞名全世界的頂級青訓營。多年來，Nerazzurri青年隊已經榮獲超過56座獎盃，培養了許多優秀的國際球員和其他幾十名職業球員，這些球員已經走上歐洲主要聯賽賽場。

關於聯想

聯想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家年收入600億美元的《財星》世界500大公司，服務遍布全球180個市場的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，我們透過開發改變世界的技術，提供創新智慧設備與基礎建設，打造智慧化解決方案與軟體，賦能全球億萬消費者，攜手成就一個更加包容、值得信賴和永續發展的數位化未來。歡迎造訪聯想官方網站https://www.lenovo.com瞭解更多資訊，並透過聯想的新聞中心掌握聯想最新動態。

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