联想和国际米兰足球俱乐部加强共赢合作伙伴关系

米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--联想和世界足球协会成员国际米兰足球俱乐部（Football Club Internazionale Milano，简称“国米”）升级了双方多年的合作关系，从2021/2022赛季开始，联想将在球队的经典球衣背面占据珍贵的广告赞助位。自2019年以来，联想一直是国米的官方全球技术合作伙伴，在改变该俱乐部的数字体验方面发挥了重要作用，为国米位于阿皮亚诺真蒂莱(Appiano Gentile)的苏宁训练中心及其总部提供重要的智能技术。

作为升级后的合作伙伴关系的一部分，联想将为国米提供从服务器、数据管理、存储和智能协作设备到笔记本电脑、显示器和配件等各种技术支持，以收集和管理大量的数据，转变运营方式，并在球场内外带来更出色的战绩。联想更智能的技术让国米能够将历史档案和文件数字化，从而更轻松地访问数据。

国米有着无与伦比的传奇历史。自1909年以来，他们是唯一一家连续征战意大利足球顶级联赛的俱乐部，曾三次获得欧洲杯冠军。他们19次荣膺意甲冠军，是意大利具有统治级影响力的冠军球队。

自2019年以来，联想通过合作关系已经为国米带来一系列的运营绩效改善：

国米的数据处理性能和速度提高了20%，管理着过去两个赛季训练期间收集的超过1亿GPS数据点，其中包括6,000万个必须处理的球员相关数据点

联想服务器的计算能力使国米处理报告的时间缩短了25%

联想的数据存储对国米数字档案中400万亿字节的数字内容进行托管，对作为媒体资产管理(MAM)一部分提供的5万小时数字视频至关重要

提供意大利领先的性能分析工作流程之一，使稳定性、灵活性、可扩展性和安全性均得到改善

球衣赞助

升级后的球衣赞助协议将强化这两个标志性品牌的联合，并加强他们在高性能和不懈创新方面的共同价值观。通过战略合作，联想的标识出现在球队球衣背面令人羡慕的广告位上，这将有助于该品牌在意甲和意大利杯等赛事中大幅提升知名度。

全球技术合作伙伴

在过去的两年里，联想以国米全球技术合作伙伴的身份渗入到该俱乐部中。其中包括整合边缘服务器设备，使数据收集和处理的效率更高，也包括联想的高性能PC、显示器和智能协作设备。根据最新协议，联想将为国米提供涵盖硬件、软件和支持的全面IT解决方案：

球员相关的技术： 无与伦比的数据存储和处理能力将释放出分析能力和球员发展潜力。结构化和非结构化的数据点将提供有关球员体能和比赛分析的战术见解。在训练期间，全球定位系统(GPS)也被用于分析球员的速度、跑动距离、场上负荷以及对球队整体表现的影响，从而让国米更好地安排训练计划。球队将在训练期间使用这些数据，不仅是为了对比赛进行复盘，也是为后续比赛制定战术计划。

无与伦比的数据存储和处理能力将释放出分析能力和球员发展潜力。结构化和非结构化的数据点将提供有关球员体能和比赛分析的战术见解。在训练期间，全球定位系统(GPS)也被用于分析球员的速度、跑动距离、场上负荷以及对球队整体表现的影响，从而让国米更好地安排训练计划。球队将在训练期间使用这些数据，不仅是为了对比赛进行复盘，也是为后续比赛制定战术计划。 球迷相关的技术： 联想的技术为国米带来了超过5,000万的球迷（在亚洲的球迷远多于任何其他意大利俱乐部），不仅可增强比赛日的体验，而且为这支传传奇球队的日常活动提供了观看窗口。联想的媒体资产管理(MAM)解决方案为国米提供巨大的数字资产在线历史档案，仅视频内容就有5万小时，用户可根据需要轻松访问和定制。例如，球迷可以在国米数字档案中输入自己的姓名和出生日期，以了解该俱乐部的历史事件。

联想的技术为国米带来了超过5,000万的球迷（在亚洲的球迷远多于任何其他意大利俱乐部），不仅可增强比赛日的体验，而且为这支传传奇球队的日常活动提供了观看窗口。联想的媒体资产管理(MAM)解决方案为国米提供巨大的数字资产在线历史档案，仅视频内容就有5万小时，用户可根据需要轻松访问和定制。例如，球迷可以在国米数字档案中输入自己的姓名和出生日期，以了解该俱乐部的历史事件。 商业相关的技术：联想将智能技术与国米目前的需求相匹配，利用专长帮助俱乐部总部和训练设施实现技术发展。联想全球领先的软硬件解决方案包括ThinkPad™笔记本电脑、ThinkVision™显示器和ThinkSmart™协作设备，以及更多用于远程/混合协作和简化业务运营的设备，引领未来工作的发展。利用联想更智能的技术，国米可以通过网络会议和远程工作进行无缝协作。

国际米兰足球俱乐部公司首席执行官Alessandro Antonello表示：“如今，足球和技术的融合对推动国米达到新的高度至关重要，从我们与球迷互动的方式到我们拥有的工具都是如此。与联想的这种合作关系是所有这一切的核心。我们很高兴能深化与联想的合作关系：通过合作，我们可以共同推动创新，使国米在技术上越来越先进，越来越有前瞻性。”

联想智能设备业务集团总裁Luca Rossi表示：“自从第一次合作以来，我们与国际米兰足球俱乐部的技术合作已经带来了真正切实的性能改善。这不仅是一次赞助，也是一次致力于在球场内外持续取得成功的必胜精神的碰撞。我们专注于实现宏大愿景，致力于为所有人提供更智能的技术，并渴望继续加强我们的合作伙伴关系，推动国米在数字化转型方面真正开创新局，将国际米兰转变为面向下一代球迷和更广泛社区的未来俱乐部。”

关于国际米兰足球俱乐部

国际米兰足球俱乐部（简称“国米”）成立于1908年，是世界上极其成功的足球队之一，在全球享有盛誉。中国企业苏宁在2016年6月收购了俱乐部的大部分股份。2021年，俱乐部迎来了两个非常重要的里程碑：发布突出“I M”标志的国米新队徽；以及在成为三冠王11年后赢得第19个意大利冠军。俱乐部赢得的奖杯包括19次意大利联赛冠军、7次意大利杯、5次意大利超级杯、3次联盟杯、2次欧洲联赛冠军杯、1次欧洲冠军联赛冠军、2次洲际杯和1次世俱杯。国际米兰是在同一年（2010年）内成就三冠王（欧洲冠军联赛、意大利国内联赛和意大利杯）伟业的七支球队之一，也是在其成立113年的历史中唯一从未降级的意大利俱乐部。国际米兰是一个全球性品牌，在全世界拥有超过4亿的球迷。俱乐部拥有闻名全世界的顶级青训营。多年来，内拉祖里青年队已经斩获超过56座奖杯，培养了许多优秀的国际球员和其他几十名职业球员，这些球员已经走上欧洲主要联赛赛场。

关于联想

联想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家年收入600亿美元的《财富》世界500强公司，服务遍布全球180个市场的客户。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，我们通过开发改变世界的技术，提供创新智能设备与基础设施，打造智能化解决方案与软件，赋能全球亿万消费者，携手成就一个更加包容、值得信赖和可持续发展的数字化未来。欢迎访问联想官方网站https://www.lenovo.com了解更多信息，并通过联想的新闻中心获取联想最新动态。

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