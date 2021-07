Velodyne Lidar faz parceria com NVIDIA Metropolis para soluções de infraestrutura inteligente

Velodyne Lidar has joined the NVIDIA Metropolis program for Velodyne’s Intelligent Infrastructure Solution for traffic monitoring and analytics. Velodyne’s solution leverages the powerful capabilities of the embedded NVIDIA Jetson AGX Xavier module in its edge AI computing system to run the solution’s proprietary 3D perception software.

Velodyne’s Intelligent Infrastructure Solution addresses the pressing need for smart city systems that can help improve road safety and prevent traffic accidents. The solution creates a real-time 3D map of roads and intersections, providing precise traffic monitoring and analytics that is not possible with other types of sensors like cameras or radar. (Video: Velodyne Lidar)

Velodyne Lidar has joined the NVIDIA Metropolis program for Velodyne’s Intelligent Infrastructure Solution. The Intelligent Infrastructure Solution combines Velodyne’s award-winning lidar sensors and powerful AI software to monitor traffic networks and public spaces. (Photo: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que se juntou ao programa NVIDIA Metropolis para a Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne para monitoramento e análise de tráfego. NVIDIA Metropolis foi projetado para promover e trazer ao mercado uma nova geração de aplicativos e soluções que tornam os espaços e operações mais importantes do mundo mais seguros e eficientes com os avanços na visão de IA.

A Solução de Infraestrutura Inteligente combina os sensores lidar premiados da Velodyne e um poderoso software de inteligência artificial (IA) para monitorar redes de tráfego e espaços públicos. A solução atende à necessidade urgente de sistemas de cidades inteligentes que possam ajudar a melhorar a segurança no trânsito e prevenir acidentes de trânsito. Dados do governo mostraram que 2020 foi o ano mais mortal para acidentes de trânsito nos Estados Unidos em mais de uma década, com um aumento de 7,2% nas mortes no trânsito em relação ao ano anterior.

A solução da Velodyne aproveita os poderosos recursos do módulo NVIDIA Jetson AGX Xavier integrado em seu sistema de computação de IA de ponta para executar o software de percepção 3D proprietário da solução, que pode detectar todos os usuários da via, incluindo veículos, pedestres e ciclistas em tempo real. O NVIDIA Jetson AGX Xavier oferece a potência de computação incomparável de uma estação de trabalho GPU em um módulo compacto e com baixo consumo de energia. Ele capacita o aplicativo de Solução de Infraestrutura Inteligente de IA a executar até 50 quadros por segundo e processar quadros lidar em tempo real para detectar, classificar e extrair trajetória de tráfego.

Como parte do NVIDIA Metropolis, a Velodyne ganha maior exposição a especialistas do setor, organizações orientadas por IA, governos e parceiros de integração que buscam aproveitar soluções habilitadas por IA de classe mundial para melhorar a eficiência operacional crítica e os problemas de segurança. A Velodyne também tem acesso antecipado às atualizações da plataforma NVIDIA e pode aproveitar o ecossistema de diversos parceiros da NVIDIA para oferecer suporte ao desenvolvimento de soluções baseadas em lidar.

Nova implantação em Austin

O projeto-piloto de Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne será implantado em Austin, Texas. A cidade usará a solução para avaliar as condições de tráfego e identificar medidas de segurança proativas que podem ser tomadas para ajudar a salvar vidas.

O projeto usa monitoramento de tráfego baseado em lidar como um substituto multimodal não intrusivo e confiável para detectores de laço indutivo, câmeras e radares. A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne cria um mapa 3D em tempo real de estradas e cruzamentos para gerar dados de tráfego em uma ampla variedade de iluminação e condições climáticas, bem como fornecer dados de monitoramento categorizados sobre pedestres, ciclistas, carros e caminhões.

Em Austin, a primeira instalação será no cruzamento da East 7th Street e Springdale Road. Este cruzamento foi identificado como um local com necessidade de melhorias devido ao histórico de acidentes, risco de fatalidade, prevalência de excesso de velocidade e congestionamento.

“As soluções baseadas em lidar possuem um imenso potencial para proteger informações pessoais identificáveis enquanto continuam nos ajudando a alcançar nossa meta Vision Zero de eliminar mortes no trânsito e ferimentos graves nas ruas de Austin”, disse Jason JonMichael, diretor assistente do Departamento de Transporte de Austin. “A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne Lidar pode nos permitir coletar e analisar com mais eficiência a mobilidade necessária para melhorar a eficiência e a segurança nas ruas.”

“É ótimo trabalhar com a cidade de Austin em iniciativas de inovação que certamente transformarão as rodovias em uma infraestrutura mais inteligente e segura para a comunidade”, disse Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. “A parceria com o NVIDIA Metropolis nos permite ajudar Austin e outras comunidades a enfrentar os desafios de segurança no trânsito e melhorar a eficiência e sustentabilidade do tráfego.”

A solução da Velodyne permite infraestrutura inteligente

A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne cria um mapa 3D em tempo real de estradas e cruzamentos, fornecendo monitoramento e análise de tráfego precisos que não é possível com outros tipos de sensores como câmeras ou radares. Ela coleta dados de maneira confiável em qualquer condição de iluminação ou clima, dando suporte à operação durante todo o ano, enquanto também protege a privacidade das pessoas. A solução aumenta a segurança por meio de análises multimodais que detectam vários usuários de trânsito, inclusive veículos, pedestres e ciclistas. Pode prever, diagnosticar e abordar os desafios de segurança no trânsito, ajudando os municípios e outros clientes a tomarem decisões informadas para realizar ações corretivas. Depois de comprar um pacote de configuração que inclui o software e sensores, os clientes pagarão à Velodyne uma taxa de acesso ao sistema para monitoramento e análises recorrentes. Para obter mais informações sobre a Solução de Infraestrutura Inteligente, entre em contato com o departamento de Vendas da Velodyne: 669.275.2526, sales@velodyne.com.

