CSC et SecurityScorecard s’associent pour réduire les risques liés à la sécurité des domaines

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, un leader mondial des services commerciaux, juridiques, fiscaux et pour la sécurité des domaines, a annoncé aujourd’hui via sa division Digital Brand Services (DBS) une alliance stratégique avec SecurityScorecard, le leader mondial des évaluations de sécurité, pour fournir aux utilisateurs de la plateforme de SecurityScorecard des indications sur la sécurité des domaines afin d’évaluer les risques cybernétiques qui pèsent sur les entreprises. Les attaques les plus dévastatrices aujourd’hui – rançongiciels, courriels d'affaires compromis, fraude d'usurpation et failles dans les réseaux – commencent avec des attaques de hameçonnage qui, souvent, exploitent un nom de domaine compromis via une faille dans le registre de domaines, un domaine semblable frauduleux, le spoofing d’en-têtes d'e-mails ou la prise de contrôle d'un compte e-mail. Bon nombre des plus grandes sociétés au monde n’ont toujours pas une sécurité des domaines de base, elles sont donc des cibles de choix pour les acteurs malveillants.

« La principale cause des cybermenaces les plus graves auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd’hui est souvent une attaque ciblée sur les domaines ou DNS, qui procurent aux acteurs malveillants une base de lancement pour mener une attaque de plus grande envergure », a déclaré Mark Calandra, président de la division Digital Brand Services chez CSC. « En tant que registre de domaines de classe entreprise le plus conscient de la sécurité, CSC est ravi de s’associer avec SecurityScorecard, permettant à celle-ci d’être la première à intégrer des indications sur la sécurité des domaines sur sa plateforme et offrant aux entreprises un moyen plus concret pour atténuer les cybermenaces pesant sur les fournisseurs. Cela aide aussi les entreprises à mieux comprendre le niveau de risque auquel elles sont exposées lorsqu’elles travaillent avec un registre de domaines grand public. »

« Nous sommes ravis de nous associer avec un registre de domaines de classe entreprise comme CSC pour informer les entreprises qui utilisent des registres grand public qu’il existe une approche de la sécurité meilleure et plus efficace », a affirmé Aleksandr Yampolskiy, PDG de SecurityScorecard. « En prenant des mesures proactives très pertinentes pour se protéger contre les attaques de domaines et DNS, nous sommes convaincus que les entreprises et les assureurs peuvent mieux identifier les potentiels risques et failles cybernétiques avant qu’il ne soit trop tard. »

Lors de l’intégration initiale via la plateforme SecurityScorecard, CSC offre aux utilisateurs une visibilité sur la catégorie de registre de domaines qu’ils utilisent, leur permettant de mieux gérer le risque associé à leur portefeuille de noms de domaine. Ces informations contribueront à informer les entreprises au sujet du niveau de sécurité avancée nécessaire pour se protéger aujourd'hui contre les menaces à la sécurité des domaines et DNS. Les clients des deux organisations peuvent en apprendre davantage et profiter de l’intégration sur securityscorecard.pathfactory.com/l/csc.

À propos de CSC

Pour le Forbes Global 2000 et les 100 Best Global Brands®, CSC est le fournisseur de confiance de prédilection pour les noms de domaine d’entreprise, le système de noms de domaine (DNS), la gestion des certificats numériques, ainsi que la protection en ligne des marques et contre la fraude. À l’heure où les entreprises mondiales investissent des sommes importantes dans leur stratégie de sécurité, CSC peut les aider à comprendre les points faibles connus liés à la sécurité et à sécuriser leurs actifs numériques. Grâce à ses solutions exclusives, CSC protège les entreprises contre les cybermenaces qui pèsent sur leurs actifs numériques et les aide à éviter les pertes de revenus dévastatrices, les atteintes à la réputation de leur marque ou les sanctions financières importantes découlant de législations telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD). CSC fournit également une protection des marques en ligne – activités de mise en application et de surveillance des marques en ligne – en adoptant une approche holistique de la protection des actifs numériques, ainsi que des services de protection contre la fraude pour lutter contre le hameçonnage. Basée à Wilmington, dans le Delaware (États-Unis) depuis 1899, CSC dispose de bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous sommes une entreprise d’envergure internationale en mesure d’exercer des activités partout où nos clients se trouvent, une mission que nous accomplissons en déployant des experts dans chaque entreprise que nous servons. Visitez cscdbs.com.

À propos de SecurityScorecard

Financée par des investisseurs de classe internationale, parmi lesquels Silver Lake Partners, Evolution Capital, Sequoia Capital, GV et Riverwood Capital, SecurityScorecard est le leader mondial des évaluations de la cybersécurité avec plus de cinq millions d’entreprises évaluées en permanence. Fondée en 2013 par le Dr Aleksandr Yampolskiy et Sam Kassoumeh, des experts en sécurité et en gestion des risques, SecurityScorecard propose une technologie de notation brevetée qui est utilisée par plus de 16 000 organisations pour la gestion du risque d’entreprise, la gestion du risque de tiers, les rapports de Conseil, la diligence raisonnable et la souscription d'assurances contre les risques cybernétiques. SecurityScorecard continue de rendre le monde plus sûr en transformant la manière dont les entreprises comprennent, font des progrès et communiquent sur les risques liés à la cybersécurité à leurs Conseils, employés et fournisseurs. Chaque entreprise a un droit universel à sa notation Instant SecurityScorecard crédible et transparente. Pour plus d'informations, visitez securityscorecard.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.