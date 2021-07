Parceria entre CSC e SecurityScorecard Reduz Riscos de Segurança de Domínio

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, líder mundial em segurança comercial, jurídica, tributária e de domínio, anunciou hoje, através de sua divisão de Serviços de Marca Digital (DBS), uma aliança estratégica com a SecurityScorecard, líder mundial em classificações de segurança, a fim de oferecer percepções de segurança de domínio para avaliação de risco cibernético empresarial a usuários da plataforma SecurityScorecard. Os ataques mais prejudiciais hoje - ransomware, comprometimento de e-mail comercial (BEC), fraude por identificação falsa e violações de rede - começam com ataques de 'phishing' que costumam alavancar um nome de domínio comprometido mediante uma violação de registro de domínio, um domínio fraudulento similar, falsificação de cabeçalho de e-mail ou uma conta de e-mail dominada. Muitas das maiores empresas do mundo ainda carecem de segurança de domínio básica, o que as torna os principais alvos de malfeitores.

"A causa de origem das ameaças cibernéticas mais sérias que as empresas enfrentam hoje é muitas vezes um ataque que habilita os domínios ou DNS, os quais fornecem aos malfeitores uma plataforma de lançamento para propiciar um ataque mais intenso", disse Mark Calandra, Presidente da Divisão de Serviços de Marca Digital na CSC. "Como o registrador de domínio de classe empresarial com mais preocupação com a segurança, a CSC está empolgada com a parceria com a SecurityScorecard - permitindo que a SecurityScorecard seja a primeira a integrar percepções de segurança de domínio em sua plataforma - ao oferecer às empresas um modo mais significativo de reduzir as ameaças cibernéticas de fornecedores. Isto também ajuda as empresas a compreender melhor o nível de risco a que estão expostas ao trabalhar com um registrador de domínio em grau de cliente."

"Estamos animados com a parceria com um registrador de domínio de classe empresarial como a CSC para instruir as empresas que utilizam registradores em grau de cliente sobre uma abordagem de segurança melhor e mais eficaz", disse Aleksandr Yampolskiy, Diretor Executivo da SecurityScorecard. "Ao tomar medidas muito sensíveis e proativas para proteger contra ataques de domínio e DNS, estamos confiantes de que as organizações e seguradoras podem identificar melhor riscos e violações cibernéticos em potencial antes que ocorram."

Na integração inicial através da plataforma SecurityScorecard, a CSC vem fornecendo aos usuários visibilidade dentro da classe do registrador de domínio que utilizam, permitindo que gerenciem melhor o risco referente ao portfólio de nomes de domínio. Esta informação irá ajudar a instruir as empresas sobre o nível de segurança avançada necessário para proteção contra ameaças de domínio e de segurança do DNS no momento atual. Os clientes de ambas as organizações podem aprender mais e aproveitar a integração ao acessar securityscorecard.pathfactory.com/l/csc.

Sobre a CSC

A CSC é o fornecedor confiável de escolha da Forbes Global 2000 e da 100 Best Global Brands® em nomes de domínio empresarial, sistema de nomes de domínio (DNS), gerenciamento de certificado digital, bem como marca digital e proteção contra fraude. À medida que as empresas internacionais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, a CSC pode ajudá-las a entender os pontos cegos de segurança conhecidos e a proteger seus ativos digitais. Ao aproveitar as soluções proprietárias da CSC, as empresas podem se proteger contra ameaças cibernéticas a seus ativos online, ajudando as mesmas a evitar perdas devastadoras de receita, danos à reputação de marca ou significativas penalidades financeiras devido a políticas como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). A CSC também fornece proteção de marca online - a combinação de monitoramento de marca online e atividades de monitoramento - assumindo uma abordagem holística para proteger ativos digitais, junto com serviços de proteção contra fraude para combater o 'phishing'. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa mundial capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam - e alcançamos isto ao empregar especialistas em todas as empresas que atendemos. Acesse cscdbs.com.

Sobre a SecurityScorecard

Financiada por investidores de classe internacional, incluindo Silver Lake Partners, Evolution Capital, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital e outros, a SecurityScorecard é líder mundial em classificações de segurança cibernética com mais de cinco milhões de empresas classificadas continuamente. Fundada em 2013 pelos especialistas em segurança e risco, Dr. Aleksandr Yampolskiy e Sam Kassoumeh, a tecnologia de classificação patenteada da SecurityScorecard é utilizada em mais de 16.000 organizações para gerenciamento de risco empresarial, gerenciamento de risco de terceiros, relatórios de conselho, diligência devida e subscrição de seguro cibernético. A SecurityScorecard continua a tornar o mundo um lugar mais seguro, transformando o modo como as empresas compreendem, melhoram e comunicam os riscos de segurança cibernética a seus conselhos, funcionários e fornecedores. Cada empresa tem o direito universal à sua classificação Instant SecurityScorecard confiável e transparente. Para mais informação, acesse securityscorecard.com.

