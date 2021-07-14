Beneva選擇FINEOS平臺用於團體福利壽險與傷殘索賠管理

亞特蘭大和魁北克市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球一流的人壽、意外和健康保險公司核心系統提供商FINEOS Corporation (ASX:FCL)已與加拿大首屈一指的互助保險公司Beneva聯合宣佈合作協定。根據該協定，Beneva將使用FINEOS平臺作為其傷殘、人壽、意外傷亡(AD&D)以及重大疾病等團體福利索賠管理解決方案。Beneva由La Capitale 和SSQ Insurance於2020年7月聯合創立。

Beneva執行副總裁兼團體保險負責人Eric Trudel表示：「為了本組織未來的成功，我們需要採用現代、敏捷的人壽和傷殘福利團體索賠管理系統，該系統應使我們能夠為計畫發起人和客戶提供極佳的服務與線上工具。為此，我們已選用FINEOS平臺作為長期解決方案，以簡化我們的業務流程，加快處理時間，改善客戶的數碼體驗。此外，該平臺還將讓我們能夠推廣健康連續性概念，涵蓋從預防、身心健康到傷殘管理和復健以及重返工作崗位等內容。」

Beneva將在其整個團體保險承保範圍內部署FINEOS平臺，包括傷殘、人壽、重大疾病以及意外傷亡等，讓其工作人員能夠統一查看客戶在所有索賠類型中的狀態。

FINEOS平臺是人壽、意外和健康保險業首屈一指的索賠處理軟件。全球已有60多家保險組織使用FINEOS追蹤軟件，該軟件可在單一SaaS平臺支援處理團體和個人索賠。

FINEOS執行長Michael Kelly表示：「我們對於與Beneva的此次新合作倍感興奮，也期待為他們達成數碼轉型目標提供支援。利用FINEOS平臺將使Beneva能夠在當前快速演變的市場中保持競爭力，該市場要求保險商具有先進的數碼能力和更快的處理時間。」

此次與Beneva的新合作正值FINEOS業務增長的一年，FINEOS剛剛完成對Spraoi的收購，後者是為團體壽險和員工福利行業提供機器學習能力的一流提供商。該項收購為FINEOS平臺增添先進的數碼與機器學習能力。

關於FINEOS Corporation

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險公司核心系統的一流供應商，為美國十大團體人壽和健康保險公司中的七家以及澳洲六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，並與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作，其規模持續快速擴大。

FINEOS平臺可提供多種核心管理功能，包括缺勤管理、開帳單、索賠、支付、保單管理、供應商管理以及新業務和核保；所有這些功能都可配置為獨立操作，或者作為端到端核心管理套件FINEOS AdminSuite進行操作。

如需更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

關於Beneva

Beneva由La Capitale與SSQ Insurance聯合創立，已成為加拿大首屈一指的互助保險公司，擁有逾350萬名會員和客戶。Beneva聘有逾5,000名高度敬業、想客戶之所想的員工。其人性化的方法植基於其員工互利共生的價值觀。Beneva擁有250億美元資產，致力於成為保險和金融服務業的主要參與者。其總部位於魁北克市。

如需更多資訊，請造訪beneva.ca。

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