Piper Sandler就PTTGC从Advent手中收购Allnex向PTTGC提供咨询服务

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Piper Sandler & Co.化工与材料投行集团（韦伦氏集团(Valence Group) ）今天宣布，其已在PTT Global Chemical Public Company Limited (“PTTGC”)以40亿欧元（约47.5亿美元）的企业价值从Advent International手中收购Allnex的交易中向PTTGC提供了咨询服务。Allnex是全球领先的特种化学品公司，专注于工业涂料树脂。公司收入约20亿欧元，息税折旧摊销前利润(EBITDA)率为17-19%，拥有全球生产网络，由分布于18个国家的33个先进生产基地、23个研究和技术设施以及全球约4,000名员工组成。Allnex最初是由Cytec Coating Resins与Nuplex合并后形成。其大部分生产网络位于亚洲，公司总部位于德国法兰克福。

对Allnex的收购尚需取得监管批准，预计于2021年第四季度完成。

Piper Sandler在收购Allnex的交易中担任PTTGC的独家财务顾问。

PTT Global Chemical Company Limited是一家总部位于泰国曼谷的全球化学品公司，拥有多样化、综合性石化业务，涵盖上游、中游和下游石化产品的生产与分销。PTTGC在泰国证券交易所上市，收入超过100亿美元。泰国国有综合能源与石化企业、《财富》世界500强公司PTT Public Company Limited是公司的主要股东（持股51%），将为公司提供债务融资。

Allnex是全球领先的工业涂料树脂、交联剂和添加剂公司，也是公认的特种化学品先驱。公司提供范围广泛的产品，包括用于木材、金属、塑料和许多其他表面的创新型液体树脂和添加剂、辐射固化和粉末涂料树脂等。公司在汽车、工业、海运、装饰和包装市场以及特种和防护涂料领域的地位强势，为100多个国家的客户提供服务。

Advent International成立于1984年，已向42个国家的超过375家公司进行投资，截至2021年3月31日，公司旗下管理资产为750亿美元。Advent在11个国家设有14个办事处，拥有一支由超过240名投资专业人士组成的全球一体化团队，覆盖北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲等地区。公司重点投资五大核心领域，包括商业与金融服务；医疗保健；工业；零售、消费与休闲；以及技术。

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