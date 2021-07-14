IPValue Management的附屬公司獲得三菱電機顯示業務的專利組合權

加州聖克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IPValue Management, Inc. (IPValue)今天宣布，其子公司Trivale Technologies, LLC (Trivale)已從三菱電機(Mitsubishi Electric, MELCO)顯示業務部獲得1,200多項全球專利和專利申請。MELCO是電氣和電子設備製造、行銷和銷售領域的全球領導者。

IPValue將其專利授權的方案重點放在源自於MELCO這樣的主流創新企業的大型專利組合上。Trivale幾乎收購了MELCO顯示業務部的所有專利，使該公司能夠為被授權人提供一站式服務，助其獲得業界規模首屈一指的專利組合。

Trivale總經理Anupama Jain表示：「我們很高興從三菱電機收購了這一大型的專利組合。三菱電機是一家備受尊敬的企業，擁有業界公認的創新歷史。該專利組合是該顯示業務部20多年研發的成果，涵蓋了用於高價值顯示產品的廣泛的LCD、OLED和其他技術。」

關於IPValue Management

IPValue的使命是推動創新，尤其是與具有領先地位的技術企業合作，為其智慧財產權組合產生經濟效益。自2001年成立以來，IPValue已獲得超過20億美元的專利授權收入，為其合作夥伴帶來了10億美元的創收。IPValue目前擁有7,000多件專利並管理其商品化營運。有關更多資訊，請造訪網址www.IPValue.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。