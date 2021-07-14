IPValue Management的附属公司获得三菱电机显示业务的专利组合权

加州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IPValue Management, Inc. (“IPValue”)今天宣布，其子公司Trivale Technologies, LLC (“Trivale”)已从三菱电机(Mitsubishi Electric, “MELCO”)显示业务部获得1,200多项全球专利和专利申请。MELCO是电气和电子设备制造、营销和销售领域的全球领导者。

IPValue将其专利许可的方案重点放在源自于MELCO这样的主流创新企业的大型专利组合上。Trivale几乎收购了MELCO显示业务部的所有专利，使该公司能够为被许可人提供一站式服务，助其获得业界规模首屈一指的专利组合。

Trivale总经理Anupama Jain表示：“我们很高兴从三菱电机收购了这一大型的专利组合。三菱电机是一家备受尊敬的企业，拥有业界公认的创新历史。该专利组合是该显示业务部20多年研发的成果，涵盖了用于高价值显示产品的范围广泛的LCD、OLED和其他技术。”

关于IPValue Management

IPValue的使命是推动创新，尤其是与具有领先地位的技术企业合作，为其知识产权组合产生经济效益。自2001年成立以来，IPValue已获得超过20亿美元的专利许可收入，为其合作伙伴带来了10亿美元的创收。IPValue目前拥有7,000多件专利并管理其商业化运营。有关更多信息，请访问网址www.IPValue.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。