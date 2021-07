360 Communications sélectionne Mavenir pour Open RAN CBRS et Packet Core dans le cadre de ses efforts visant à combler la fracture numérique en Amérique rurale

RICHARDSON, Texas et DURANT, Oklahoma--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, fournisseur de logiciels réseau assurant l'avenir des réseaux grâce à des logiciels natifs du cloud qui s'exécutent sur n'importe quel cloud et transforment la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui que 360 Communications, un fournisseur d'accès sans fil fixe desservant les zones rurales de l'Oklahoma, y compris la nation de Chocatown, a choisi Mavenir comme partenaire pour tirer parti du RAN ouvert de bout en bout utilisant le spectre CBRS et EBS pour soutenir les efforts visant à réduire la fracture numérique. Cette relation est le plus récent exemple de la réputation de Mavenir en tant que partenaire incontournable des FSI de l'Amérique rurale.

360 Communications a également sélectionné la Solution Converged Packet Core entièrement conteneurisée de Mavenir. Le noyau de paquets convergés natif du cloud offre une voie de mise à niveau flexible et économique vers la 5G qui permet une réutilisation maximale des réseaux 4G à l'aide de nœuds combinés.

360 Communications va utiliser la Solution OpenRAN Vran de Mavenir pour OnGo CBRS et potentiellement dans le spectre EBS, où Mavenir remplacera le fournisseur historique.

« ∘Nous pensons que l'Open RAN est essentiel pour combler la fracture numérique en Amérique rurale∘», a déclaré Kris McElroy, SVP Opérations et Réseau chez 360 Communications. « Cela seul a fait de Mavenir le choix évident, en particulier pour notre expansion CBRS. De plus, le déploiement du Converged Packet Core de Mavenir nous donne un contrôle total sur notre réseau, garantissant ainsi que nos clients particuliers et professionnels peuvent continuer à compter sur 360 Communications pour un haut débit abordable et fiable.∘»

« Mavenir a reconnu que les FSI ruraux sont confrontés à une variété de défis uniques alors qu'ils s'efforcent de combler la fracture numérique », a ajouté Loris Zaia, vice-président des ventes de Mavenir pour les FSI ruraux américains. « C'est pourquoi nous avons créé une équipe dédiée à la compréhension de ces défis afin d’aider les FSI ruraux à les surmonter. Lorsque des entrepreneurs tels que 360 Communications reconnaissent l'engagement de Mavenir envers le marché rural, cela montre que nous répondons à un réel besoin.∘»

À propos de 360 Communications

360 Communications se concentre sur l'apport du haut débit aux marchés mal desservis et non desservis, en déployant une technologie sans fil fixe de pointe pour les foyers et les entreprises dans les régions rurales de l'Oklahoma et de l'Arkansas. 360 Communications se concentre également sur la réduction de la fracture numérique à travers les réserves indiennes en construisant des réseaux LTE privés pour les tribus amérindiennes à travers les États-Unis. 360 Communications exploite un réseau de classe opérateur, depuis le cœur jusqu’au client, ce qui distingue la Société des autres fournisseurs.

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique dans son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.