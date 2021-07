Piper Sandler adviseert PTTGC bij overname Allnex van Advent

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Piper Sandler & Co. Chemicals & Materials Investment Banking Group (The Valence Group) heeft vandaag aangekondigd dat het PTT Global Chemical Public Company Limited (“PTTGC”) heeft geadviseerd bij de overname van Allnex, een toonaangevende wereldwijde specialiteit chemisch bedrijf gericht op industriële coatingharsen, van Advent International voor een ondernemingswaarde van € 4,0 miljard (ongeveer US $ 4,75 miljard). Het bedrijf heeft een omzet van ongeveer € 2 miljard, een EBITDA-marge van 17-19% en een wereldwijd productienetwerk van 33 ultramoderne productielocaties in 18 landen, 23 onderzoeks- en technologiefaciliteiten en ongeveer 4.000 werknemers wereldwijd. Allnex werd oorspronkelijk gevormd uit de combinatie van Cytec Coating Resins en Nuplex. Het grootste deel van het productienetwerk bevindt zich in Azië en het hoofdkantoor bevindt zich in Frankfurt, Duitsland.

