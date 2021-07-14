Cepton宣布与美国底特律顶级汽车制造商合作，赢得业内最大ADAS激光雷达量产订单

美国加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 行业领先的激光雷达解决方案供应商Cepton Technologies, Inc. （后文简称“Cepton”）今日宣布，已与一家总部位于美国底特律的世界顶级汽车制造商（后文称“汽车制造商”）达成合作，并赢得业内截至目前最大的ADAS激光雷达量产订单[1]。

该汽车制造商将在其下一代高级辅助驾驶系统（ADAS）内装载Cepton激光雷达。这一辅助驾驶系统将于2023年起被部署于多款不同车型之内，不仅仅局限于高端车系。这标志着汽车行业首次实现将激光雷达技术大规模应用于ADAS大众市场。

Cepton凭借与Koito Manufacturing Co., Ltd.（日本小糸制作所，下文简称“Koito”）的合作赢得了这一项目。Koito是全球领先的汽车外部照明一级供应商，也是Cepton的长期合作伙伴及投资方。Cepton已向 Koito 提供非独家授权，未来Koito将使用来自 Cepton 的核心组件及技术，制造基于Cepton核心专利MMT®（微动技术）的激光雷达产品。该产品基于Cepton此前发布的Vista®-X90。目前，该产品在性能、可靠性、成本方面都取得到了重大突破。

仅凭目前订单内已经包含的车型数量计算，Cepton此次赢得的激光雷达量产项目已达行业最高值。同时，Cepton也积极和其他全球顶级汽车制造商开展紧密商业合作。这证实了Cepton MMT®激光雷达技术的可行性。采用无旋转、无反光镜、无磨损的专利设计，MMT®使得激光雷达真正兼具高性能、高可靠性及高性价比。以上三大要素，是车规级激光雷达实现量产化的关键所在。MMT®还同时实现了激光雷达的尺寸和功耗的最小化，显著提升了整合方案的灵活性，使得装载位置的多元化成为可能——Cepton的激光雷达可被装载于汽车装饰带内、车前灯内、车顶及挡风玻璃后。Cepton的Vista®-X90为市场带来了极具创新性的车载激光雷达无缝整合方案。

Cepton首席执行官、联合创始人裴军博士表示：“我们非常高兴能与这家引领全球汽车行业的汽车制造商达成合作，这一合作势必将进一步巩固他们在高级辅助驾驶及自动驾驶方面的先驱地位。我们非常荣幸成为他们的合作伙伴，共同携手为推动汽车安全性与自动化的长期目标而努力。同时，我们也非常感谢Koito，他们凭借生产制造方面的优势以及全球知名一级供应商的领导地位，将为我们完成这个激光雷达量产项目提供强大的助力。我相信这一项目将成为未来激光雷达在辅助驾驶领域的应用的一个标杆。”

裴军博士还表示：“我们在2016年创立Cepton时，就将目光聚焦于ADAS市场，并致力于为大众用户提升汽车安全性，不断创新我们的技术、完善我们的产品。目前，我们正在努力为广大汽车消费者带来更安全、更舒适、更智能的驾驶体验。”

关于Cepton

Cepton是一家总部位于美国硅谷的领先激光雷达解决方案供应商，为汽车行业（自动驾驶AV /辅助驾驶ADAS）、智慧城市、智慧空间、智慧工业应用等一系列市场提供基于激光雷达的先进智能解决方案。Cepton的MMT®激光雷达专利技术使得制造可靠、可扩展且高性价比的激光雷达产品成为可能，为各类智能应用提供高分辨率、长距离的3D感知能力。Cepton成立于2016年，专注于高性能、高质量的激光雷达的大众市场商业化。公司由资深行业专家创建并领导，管理团队在先进激光雷达和成像技术领域拥有超过二十年的集体经验。Cepton总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，在德国、加拿大、日本和印度设有办事处，以服务快速增长的全球客户群。 有关Cepton的更多信息，请访问www.cepton.com并关注我们的LinkedIn页面及微信公众号（ID: ceptontech）。

前瞻性声明

本新闻稿包含《1995 年美国私人证券诉讼改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）中安全港条例所界定的“前瞻性陈述”。这些“前瞻性陈述”反映的是Cepton目前对未来事件的预期与认识，不排除实际结果与目前预期产生重大差异的可能性。任何“前瞻性陈述”都包含各类风险及不确定性，包括（1）我们与目前一级供应商（Tier 1）及车厂（OEM）之间的非独家战略合作的最终结果；（2）Cepton面向主要客户的销售情况的波动；（3）目前汽车行业的趋势。Cepton将不会因为新的信息、未来事件及其他因素，对本文中的“前瞻性陈述”做出公开的更新和修改。

[1] “目前最大”的表述依据为：基于目前已知公开信息，该量产订单内包含的车型数量为业内最大