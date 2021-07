Lenovo e FC Internazionale Milano fortalecem parceria vencedora

Lenovo takes the prized back-of-shirt placement on FC Internazionale Milano's iconic jersey (Photo: Internazionale Milano)

Lenovo takes the prized back-of-shirt placement on FC Internazionale Milano's iconic jersey (Photo: Internazionale Milano)

MILÃO--(BUSINESS WIRE)--A Lenovo e a associação mundial de futebol Football Club Internazionale Milano (Inter) atualizaram sua parceria plurianual, colocando a premiada parte de trás da camisa na icônica camisa do time, começando na temporada 2021/2022. A Lenovo é o Parceiro de Tecnologia Global oficial desde 2019, onde tem sido fundamental para transformar a experiência digital do clube, fornecendo ao Centro de Treinamento Suning do Inter em Appiano Gentile e à sua sede tecnologia mais inteligente vital.

De servidores, gerenciamento de dados, armazenamento e dispositivos de colaboração inteligente, até laptops, monitores e acessórios, como parte da parceria atualizada, a Lenovo dará suporte à Inter com tecnologia para reunir e gerenciar grandes quantidades de dados, transformar operações e entregar melhores resultados em e fora do campo. A tecnologia mais inteligente da Lenovo permite que o Inter digitalize arquivos históricos e documentos para facilitar o acesso aos dados.

A herança do Inter é incomparável. Único clube a participar da primeira divisão do futebol italiano desde a sua criação em 1909, já se sagrou campeão da copa da Europa três vezes. Com 19 títulos da Série A em seu nome, eles são os campeões italianos em título.

A parceria da Lenovo proporcionou uma série de melhorias de desempenho operacional para o Inter desde 2019:

O desempenho e a velocidade de processamento de dados do Inter melhoraram 20 por cento, gerenciando mais de 100 milhões de pontos de dados GPS coletados nas últimas duas temporadas durante o treinamento, incluindo 60 milhões de pontos de dados relacionados ao jogador que devem ser resolvidos

O poder computacional dos servidores da Lenovo reduziu o tempo que o Inter leva para processar relatórios em 25%

O armazenamento de dados da Lenovo é fundamental para suportar 50.000 horas de vídeo digital disponibilizado como parte do Media Asset Management (MAM), permitindo a hospedagem de 400 terabytes de conteúdo digital no arquivo digital do Inter

Fornece um dos fluxos de trabalho de análise de desempenho mais avançados da Itália, permitindo maior estabilidade, flexibilidade, escalabilidade e segurança

Patrocínio de camisas

O acordo de patrocínio de camisas atualizadas eleva a união das duas marcas icônicas e seus valores compartilhados em alto desempenho e inovação implacável. O posicionamento estratégico do logotipo da Lenovo no cobiçado lugar na parte de trás da camisa da camisa da equipe levará a um aumento significativo na visibilidade da marca, incluindo tanto na Série A quanto na Coppa Itália.

Parceiro de Tecnologia Global

Nos últimos dois anos, a Lenovo tornou-se profundamente enraizada no clube como seu Parceiro de Tecnologia Global. Isso inclui a integração de dispositivos de servidor de ponta para permitir eficiências ainda maiores na coleta e processamento de dados, bem como PCs de alto desempenho, monitores e dispositivos de colaboração inteligentes. O acordo mais recente permitirá que a Lenovo forneça à Inter uma solução de TI completa em hardware, software e suporte:

Tecnologia de jogador: Armazenamento de dados incomparável e poderes de processamento irão liberar análises e desenvolvimento de jogadores. Os pontos de dados estruturados e não estruturados fornecerão insights táticos sobre a aptidão do jogador e análise da partida. Durante as sessões de treinamento, o Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System, GPS) também é usado para analisar a velocidade do jogador, distância, carga de trabalho e o impacto no desempenho geral da equipe, para informar a programação de treinamento do Inter. Os dados serão usados ​​pela equipe durante os treinamentos não apenas para revisar as partidas, mas para planejar estrategicamente os próximos jogos.

Armazenamento de dados incomparável e poderes de processamento irão liberar análises e desenvolvimento de jogadores. Os pontos de dados estruturados e não estruturados fornecerão insights táticos sobre a aptidão do jogador e análise da partida. Durante as sessões de treinamento, o Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System, GPS) também é usado para analisar a velocidade do jogador, distância, carga de trabalho e o impacto no desempenho geral da equipe, para informar a programação de treinamento do Inter. Os dados serão usados ​​pela equipe durante os treinamentos não apenas para revisar as partidas, mas para planejar estrategicamente os próximos jogos. Tecnologia de torcedor: Trazendo mais de 50 milhões de torcedores (com mais seguidores na Ásia do que qualquer outro clube italiano), a tecnologia da Lenovo aprimora as experiências da jornada e fornece uma opoturnidade para as atividades do dia a dia dessa lenda do futebol. A solução Media Asset Management (MAM) da Lenovo fornece à Inter um enorme arquivo histórico on-line de ativos digitais, incluindo 50.000 horas de vídeo sozinho, que é facilmente acessível e personalizável sob demanda. Por exemplo, os torcedores podem inserir seu nome e data de nascimento no arquivo digital do Inter para saber o que aconteceu no clube durante sua vida.

Tecnologia empresarial: A Lenovo combinou a tecnologia inteligente com as necessidades atuais do Inter e está fornecendo experiência para o desenvolvimento tecnológico da sede do clube e instalações de treinamento. Rumo ao futuro do trabalho, as soluções de hardware e software líderes mundiais da Lenovo incluem laptops ThinkPad™, monitores ThinkVision™ e dispositivos de colaboração ThinkSmart™ e muito mais para colaboração remota/híbrida e simplificação de operações de negócios. Usar a tecnologia mais inteligente da Lenovo permitiu que o Inter colaborasse perfeitamente por meio de webconferência e trabalho remoto.

O CEO corporativo do FC Internazionale Milano, Alessandro Antonello, disse: “A fusão de futebol e tecnologia agora é essencial para levar o Inter a novos patamares, desde a maneira como interagimos com nossos torcedores até as ferramentas que temos disponíveis - esta parceria com a Lenovo é fundamental de tudo isso. Temos o prazer de aprofundar nossa parceria com a Lenovo: juntos podemos fomentar a inovação para tornar o Inter cada vez mais tecnologicamente avançado e voltado para o futuro”.

“Desde a primeira vez que nos reunimos, nossa parceria de tecnologia com o FC Internazionale Milano proporcionou melhorias reais e tangíveis no desempenho. Mais do que um patrocínio, este é um encontro de mentalidades vencedoras dedicadas ao sucesso contínuo dentro e fora do campo”, disse Luca Rossi, presidente do Intelligent Devices Group da Lenovo. “Focados em uma visão ousada para permitir tecnologia mais inteligente para todos, estamos ansiosos para continuar fortalecendo nossa parceria para fazer avanços reais na transformação digital do Inter em um clube do futuro para sua próxima geração de torcedores e comunidade em geral.”

Sobre o FC Internazionale Milano

Fundado em 1908, o FC Internazionale Milano, ou Inter, é mundialmente conhecido como um dos times de futebol de maior sucesso do mundo. O grupo chinês Suning adquiriu a participação majoritária do Clube em junho de 2016. O ano de 2021 viu o Clube cumprir dois marcos muito importantes: o lançamento do novo Logótipo Inter, celebrado pela narrativa do I M, e a vitória do 19.º Scudetto, 11 anos após o Triplete. A coleção de troféus do clube inclui 19 títulos da liga italiana, sete troféus da Coppa Italia, cinco da Supercopa italiana, três Copas da UEFA, duas Copas da Europa, uma Liga dos Campeões da UEFA, dois troféus da Copa Intercontinental e uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Inter é uma das sete equipes que triunfaram — Liga dos Campeões, campeonato nacional e copa nacional — no mesmo ano (2010) e o único clube italiano que nunca foi rebaixado em seus 113 anos de história. O Inter é uma marca global com mais de 400 milhões de seguidores em todo o mundo. O clube possui uma academia juvenil de ponta e mundialmente famosa. Ao longo dos anos, as seleções juvenis de Nerazzurri conquistaram mais de 56 troféus, produzindo muitos internacionais completos e dezenas de outros profissionais que passaram a jogar nas principais ligas europeias.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 60 bilhões em receita da Fortune Global 500, servindo clientes em 180 mercados ao redor do mundo. Focada em uma visão ousada para entregar tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo que alimentam (através de dispositivos e infraestrutura) e habilitam (através de soluções e software) milhões de clientes todos os dias, e juntos criarmos uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

LENOVO, THINKPAD, THINKVISION e THINKSMART são marcas comerciais da Lenovo. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares. ©2021, Lenovo Group Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.