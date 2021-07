Aker BP implémente DecisionSpace® 365 pour la planification et la conception de puits numériques

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton Company (NYSE: HAL) a annoncé aujourd'hui le prolongement de sa collaboration numérique avec Aker BP, une société norvégienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Des jumeaux numériques vont être déployés pour automatiser les processus de travail et accélérer la prise de décision. Ces services cloud fonctionnent dans iEnergy, l'environnement cloud hybride d'Halliburton pour gérer les applications d'exploration et de production.

Aker BP s'appuie sur le Digital Well Program®, une application cloud DecisionSpace® 365, construite sur une architecture ouverte. En fournissant une planification et une conception de puits intégrées, cette solution augmente la collaboration et la connectivité pour l’ensemble des activités de forage. Elle permet à la planification et à la conception de puits de devenir un processus en direct où les scénarios de développement sur le terrain sont continuellement mis à jour et comparés à un jumeau numérique pour fournir des puits sûrs, rentables et productifs.

« Chez Aker BP Drilling and Wells, notre ambition est d'être les premiers ou les meilleurs. Avec la mise en œuvre du Digital Well Program sur iEnergy, nous réalisons ces deux ambitions et sommes fiers d'être le premier E&P à mettre cette plateforme en service », a déclaré Tommy Sigmundstad, vice-président Forage et Puits pour Aker BP. « Notre déploiement actuel comprend déjà plus de 100 microservices, dont plusieurs vers des systèmes tiers externes. Dans la plateforme, les données peuvent circuler de manière transparente à travers le flux de travail établi pour la conception de construction de puits, et nous avons constaté une amélioration significative du flux de travail quelques mois seulement après le déploiement. »

« La gestion de plusieurs conceptions simultanément n'est plus un problème. Nous mettons au point actuellement la mise en œuvre de microservices d'automatisation et de simulation dans la plateforme, et je suis convaincu que, grâce à iEnergy, nous allons augmenter l'efficacité et créer une valeur substantielle à l'avenir », a ajouté Sigmundstad.

« Nous sommes ravis de fournir le Digital Well Program et ses capacités de transformation en tant que service cloud à Aker BP et à son écosystème étendu afin de créer une expérience inégalée pour un jumeau numérique de construction de puits », a déclaré Nagaraj Srinivasan, vice-président senior de Landmark, Digital Solutions and Consulting chez Halliburton. « Conformément à la stratégie numérique d'Halliburton, notre environnement cloud sécurisé, nos algorithmes d'apprentissage automatique et notre expertise en science des données vont permettre à Aker BP de maximiser la valeur de ses actifs ».

À propos de Halliburton

Créé en 1919, Halliburton est l’un des plus grands fournisseurs de produits et services destinés au secteur énergétique. Comptant près de 40 000 employés représentant 130 nationalités dans plus de 70 pays, la société aide ses clients à maximiser la valeur tout au long du cycle de vie du réservoir, de la localisation des hydrocarbures à la gestion des données géologiques, en passant par le forage et l’évaluation de la formation, la construction et l’achèvement de puits, ainsi que l’optimisation de la production tout au long de la durée de vie de l’actif. Rendez-vous sur le site Web de la société à l’adresse : www.halliburton.com. Rejoignez Halliburton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.