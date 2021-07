Cepton garante a maior produção da série ADAS Lidar da indústria com o OEM automotivo global líder em Detroit

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Cepton Technologies, Inc. ("Cepton"), fornecedora de soluções Lidar, anunciou que garantiu um prêmio de produção da série ADAS LIDAR em um OEM automotivo global líder em Detroit ("OEM baseado em Detroit"), que é o maior prêmio da indústria -data [1]. Isso representa um marco histórico tanto para a indústria lidar quanto para a Cepton, sediada no Vale do Silício, que comemora seu aniversário de cinco anos neste mês.

O OEM com sede em Detroit deverá implantar lidars Cepton em sua próxima geração de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) em várias classes e modelos de veículos - não apenas em carros de luxo. Isso marca o potencial para uma adoção de mercado de massa pela primeira vez na indústria da tecnologia lidar para ADAS automotivo, com uma implantação prevista em veículos de consumo a partir de 2023.

A Cepton garantiu esta vitória revolucionária na produção em série em parceria com a Koito Manufacturing Co., Ltd. (“Koito”), um fornecedor líder de iluminação automotiva Nível 1 que é parceiro e investidor da Cepton. Com esta parceria, a Cepton forneceu uma licença não exclusiva à Koito para fabricar uma versão do Lidar de grau automotivo Vista®-X90 baseado em MMT® da Cepton, usando os principais componentes e tecnologias da Cepton. Um progresso substancial foi feito no desenvolvimento do produto Vista®-X90 nos últimos 18 meses, desde o prêmio de produção em série.

Os vários modelos de veículos OEM já premiados como parte deste programa de produção em série tornam esta vitória a maior da indústria até hoje. A implantação de lidars Cepton nesses modelos de veículos, bem como modelos antecipados a serem adicionados nos próximos anos no OEM com sede em Detroit, deverá exceder significativamente em qualquer um dos outros programas de produção da série LIDAR anunciados publicamente. Este é um testamento aos lidars MMT® patenteados da Cepton, que utilizam uma tecnologia sem rotação, sem espelho e sem fricção que equilibra excelente desempenho, alta confiabilidade e baixo custo, que são os três fatores essenciais para fornecer ADAS lidar para o mercado de massa. Os lidars Cepton MMT® também apresentam uma combinação superior de tamanho compacto e baixo consumo de energia, o que maximiza a flexibilidade para integração do veículo, permitindo várias opções de posicionamento, como no painel frontal, nos faróis, no teto e atrás dos pára-brisas. O Vista®-X90 lidar da Cepton permite, consequentemente, uma integração perfeita e inovadora entre o veículo e o lidar.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com um OEM automotivo que não é apenas considerado um dos líderes globais da indústria, mas também um pioneiro e líder reconhecido em ADAS e direção autônoma”, disse o diretor executivo e cofundador da Cepton, Dr. Jun Pei. “Estamos honrados por termos sido escolhidos para ajudar a cumprir sua visão de longo prazo para a segurança e autonomia do veículo. Também estamos gratos por fazer parceria com a Koito e alavancar sua liderança em fabricação e qualidade neste programa de produção em série pioneiro, que acredito definirá o padrão para a adoção futura do ADAS lidar.”

Dr. Pei acrescentou, “Fundamos a Cepton em 2016 com ênfase em ADAS e centralizamos nossa inovação lidar em torno do objetivo de tornar o lidar um sensor de segurança automotivo essencial em carros de passageiros do dia a dia. Agora estamos focados em oferecer uma experiência de direção mais segura e agradável aos consumidores nos próximos anos.”

Sobre a Cepton

A Cepton é uma das maiores fornecedoras mundiais de soluções de última geração, inteligentes, baseadas em lidar para uma variedade de mercados como automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. A tecnologia lidar baseada na MMT® patenteada da Cepton possibilita soluções confiáveis, com capacidade de escala e economicamente acessíveis que proporcionam percepção tridimensional de longo alcance e alta resolução para aplicações inteligentes.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com mais de duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. A Cepton está sediada em San Jose, Califórnia, EUA, com presença na Alemanha, Canadá, Japão e Índia, para atender uma base global de clientes em rápido crescimento. Para mais informações, visite www.cepton.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Declarações prospectivas

Algumas declarações constantes deste comunicado de imprensa são “declarações prospectivas” conforme as cláusulas de porto seguro da Lei da Reforma de Litígios Referentes a Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Essas declarações prospectivas refletem as expectativas ou crenças atuais da Cepton sobre eventos futuros e os eventos reais podem diferir materialmente das expectativas atuais. Quaisquer declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo (i) o sucesso de nossos relacionamentos estratégicos, incluindo nossos parceiros Tier 1 e clientes OEM, nenhum dos quais exclusivo; (ii) flutuações nas vendas dos principais clientes da Cepton; (iii) tendências atuais nos mercados automotivos. A Cepton não se compromete a atualizar ou revisar publicamente suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

[1] Maior prêmio de produção em série conhecido por número de modelos de veículos premiados e com base em informações publicamente disponíveis

