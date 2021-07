SoftServe rejoint le Pacte mondial des Nations Unies

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, autorité numérique et société de consultance de premier plan, a officiellement rejoint le Pacte mondial des Nations Unies (ONU), une initiative qui rassemble les entreprises du monde entier pour mettre en œuvre les principes du développement durable et de la responsabilité d'entreprise.

Le Pacte mondial des Nations Unies rassemble actuellement plus de 13 000 entreprises dans 161 pays. La mission de l'initiative est de réaliser des changements sociaux de grande envergure à l'échelle mondiale, en rassemblant les entreprises autour des dix principes de l'ONU, dont notamment : soutenir et protéger les droits de l'homme, éliminer toutes les formes de travail forcé, mettre en œuvre des initiatives environnementales et lutter contre la corruption.

« Pour SoftServe, rejoindre l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies est une nouvelle étape vers la création d'une entreprise durable », a déclaré Yaroslav Lyubinets, président du conseil d'administration de SoftServe. « C'est l’occasion de faire partie du mouvement mondial des entreprises qui changent aujourd'hui le monde pour l'améliorer. »

La coopération de SoftServe avec les Nations Unies a commencé en 2019. L'entreprise a participé au hackathon Hack for Locals qui visait à développer des solutions numériques créatives pour résoudre les problèmes des communautés locales. En 2021, SoftServe a rejoint Co-create with Locals, le programme pilote du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Cette initiative vise à impliquer les militants dans le développement de solutions innovantes en matière de sécurité publique et de cohésion sociale et sera mise en œuvre sur la Plateforme d'innovation de SoftServe.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l’avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à nos compétences d’experts dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l’énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en œuvre des solutions de bout en bout pour fournir l’innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s’attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu’au développement et à la mise en œuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d’une expérience empathique et axée sur l’humain, garantissant une continuité du concept jusqu’au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d’accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l’économie numérique d’aujourd’hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

