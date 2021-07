Brightcove conclut un partenariat avec Wibbitz, l’un des outils de création vidéo les plus faciles à utiliser et les plus puissants

Brightcove Partners with Wibbitz, One of Video’s Easiest, Most Powerful Creation Tools

Brightcove Partners with Wibbitz, One of Video’s Easiest, Most Powerful Creation Tools

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Les professionnels des médias, les annonceurs, et les responsables des communications d’entreprise peuvent maintenant rapidement élargir leurs catalogues de vidéos commerciales grâce à la nouvelle intégration étroitement soudée de l’outil de création vidéo Wibbitz et de Brightcove® Brightcove® (NASDAQ: BCOV), chef de file mondial de la vidéo commerciale.

Bénéficiant d’une automatisation intelligente de la création de vidéos Wibbitz, la combinaison de Brightcove et Wibbitz est l’un des moyens les plus faciles et les plus efficaces dont disposent les entreprises pour créer rapidement des séquences vidéo courtes de qualité professionnelle qui suscitent l’intérêt du public, alimenter les pistes de vente jusqu’à leur concrétisation, et fournit des informations précieuses aux actionnaires, clients et employés.

Les créateurs, même s’ils n’ont pas d’expérience, peuvent maintenant accéder à Wibbitz à partir de leur interface Brightcove Video Cloud et créer de manière intuitive des vidéos impeccables, du tout début à la fin. Wibbitz fournit des modèles et des photos, des morceaux de musique, des animations, des transitions, des clips vidéo et autres médias, libres de droits. Les utilisateurs peuvent ensuite distribuer les vidéos nouvellement créées par le biais de la plateforme Brightcove à n’importe qui, sur n’importe quel dispositif et canal, partout dans le monde. L’intégration permet également d’utiliser facilement Wibbitz pour rafraîchir les vidéos stockées dans une bibliothèque Brightcove en ajoutant un nouveau contenu ou de nouveaux effets avant la redistribution.

« En tant qu’utilisateur de longue date de Wibbitz, je suis enthousiasmé par l’intégration avec Brightcove et la capacité d’apporter plus facilement plus d’envergure, de sécurité et de fiabilité à notre contenu vidéo », a déclaré Marco Viganò, directeur de la technologie, Condé Nast Italy. « Nous estimons que la vidéo est l’outil de communication le plus puissant pour intéresser nos publics. Pour nous, la combinaison Wibbitz-Brightcove est maintenant une expérience unique, sans accrocs, pour la création, la distribution, et l’optimisation de vidéos ».

« Les créateurs utilisent Wibbitz pour raconter leurs histoires sous forme de vidéos, et ils ont besoin de disposer d’une solution fiable, totale et efficace pour s’assurer que leurs histoires atteignent leurs publics. Brightcove permet d’obtenir le résultat voulu », a fait savoir Zohar Dayan, président-directeur général, Wibbitz. « Ce partenariat simplifie les flux vidéo pour faciliter chaque étape, de la production à la publication et à l’analyse, afin que les sociétés de médias et les entreprises puissent se concentrer sur le partage d’histoires qui provoquent un véritable impact. »

« Bien que Brightcove puisse facilement gérer, jouer ou mesurer toute vidéo créée dans n’importe quel outil, nous souhaitons contribuer à faciliter la vie des créateurs », a souligné Namita Dhallan, directeur produit, Brightcove. « Cela signifie d’éliminer les obstacles à la création, particulièrement pour les organisations qui souhaitent développer rapidement et facilement leur volume vidéo et mettre en œuvre de nouvelles stratégies vidéo elles-mêmes. Wibbitz est une formidable manière de le faire. »

Wibbitz et Brightcove échangent toutes les données pertinentes, y compris l’authentification via une authentification unique, les informations sur le profil utilisateur, et les fichiers vidéo disponibles. Wibbitz aide également les organisations à s’assurer que chaque vidéo respecte la marque en matière de logos, de filigranes, de polices personnalisées, et de palettes de couleurs.

Pour essayer Wibbitz à titre gratuit, rendez-vous ici.

À propos de Wibbitz

Wibbitz est une société de création de vidéos qui donne aux équipes de contenu les moyens de produire des séquences vidéo courtes professionnelles. La plateforme en ligne Wibbitz permet de créer rapidement et facilement des vidéos pour les médias sociaux, la couverture des nouvelles et des loisirs, le marketing, les communications, le recrutement, les évènements, et plus encore. Les créateurs ont accès à des modèles vidéos personnalisables, des outils d’édition glisser-déposer, une équipe d’experts internes, et des millions de photos, vidéos et bandes sonores parfaitement autorisées. Wibbitz est le moteur de création vidéo pour des marques de premier plan, notamment HubSpot, Bloomberg, Condé Nast, S&P Global, Bain & Company, BP, pour n’en citer que quelques-unes. Wibbitz a été créée en 2011 et a des bureaux à New York, Tel Aviv et Paris. Pour en savoir plus, consultez le site www.wibbitz.com et suivez @wibbitz.

À propos de Brightcove Inc.

Lorsqu'une vidéo est bien faite, elle peut avoir un effet puissant et durable. Les cœurs s'ouvrent. Les esprits évoluent. La créativité s'installe. Depuis 2004, Brightcove Brightcove aide ses clients à découvrir et expérimenter le pouvoir incroyable de la vidéo grâce à sa technologie primée, permettant à des organisations dans plus de 70 pays à travers le monde de toucher des audiences de manière audacieuse et novatrice.

Brightcove y parvient en développant des technologies qui semblaient auparavant impossibles, fournissant un support client sans parallèle et sans excuse et tirant profit de l’expertise et des ressources d’une infrastructure globale. La vidéo est le support le plus captivant et stimulant au monde. Visitez www.brightcove.com pour obtenir de plus amples informations. Video That Means Business.™

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.