Aker BP implementeert DecisionSpace® 365 voor digitale planning en ontwerp van bronnen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton Company (NYSE: HAL) heeft vandaag aangekondigd dat het zijn digitale samenwerking met Aker BP, een Noors olie- en gasexploratie- en productiebedrijf, uitbreidt door digitale tweelingen in te zetten om werkprocessen te automatiseren en besluitvorming te versnellen. Deze clouddiensten werken in iEnergy, de hybride cloudomgeving van Halliburton om exploratie- en productietoepassingen te beheren.

Aker BP maakt gebruik van Digital Well Program®, een DecisionSpace® 365 cloudtoepassing, gebouwd op een open architectuur voor het bieden van geïntegreerde planning en ontwerp voor bronnen om de samenwerking en connectiviteit tussen booractiviteiten te verbeteren. Het maakt het plannen en ontwerpen van bronnen een liveproces waarbij veldontwikkelingsscenario's continu worden bijgewerkt en vergeleken met een digitale tweeling om veilige, kosteneffectieve en productieve bronnen te leveren.

“Bij Aker BP Drilling and Wells is het onze ambitie om de eerste of de beste te zijn. Met de implementatie van Digital Well Program op iEnergy realiseren we beide ambities en zijn we er trots op dat we het eerste E&P-bedrijf zijn om dit platform in gebruik te nemen”, zei Tommy Sigmundstad, senior vicepresident Drilling en Wells voor Aker BP. “Onze huidige inzet bestaat al uit meer dan 100 microdiensten, verschillende voor externe systemen van derden. In het platform kunnen gegevens naadloos door de gevestigde ontwerp-workflow voor bronconstructies stromen en we hebben slechts een paar maanden na de inzet een significante workflow-verbetering gezien.”

“Meerdere ontwerpen tegelijkertijd verwerken is geen uitdaging meer. We werken momenteel aan de implementatie van automatisering en simulatie-microdiensten in het platform en ik heb er alle vertrouwen in dat we via iEnergy de efficiëntie verhogen en in de toekomst substantiële waarde creëren”, voegde Sigmundstad eraan toe.

“We zijn verheugd om het Digital Well-programma en zijn transformatieve mogelijkheden als clouddienst aan Aker BP en hun uitgebreide ecosysteem te leveren om een ongeëvenaarde ervaring te creëren voor een digitale tweeling voor bronconstructies”, zei Nagaraj Srinivasan, senior vicepresident van Landmark, Halliburton Digital Solutions and Consultancy. “In lijn met de digitale strategie van Halliburton helpen onze veilige cloudomgeving, machine learning-algoritmen en datawetenschapsexpertise Aker BP om hun activawaarde te maximaliseren.”

Over Halliburton

Halliburton, opgericht in 1919, is een van 's werelds grootste leveranciers van producten en diensten aan de energie-industrie. Met ongeveer 40.000 werknemers, die 130 nationaliteiten vertegenwoordigen in meer dan 70 landen, helpt het bedrijf zijn klanten om de waarde gedurende de hele levenscyclus van het reservoir te maximaliseren. Van het lokaliseren van koolwaterstoffen en het beheren van geologische gegevens tot het evalueren van boor- en formatie, het bouwen en voltooien van putten en het optimaliseren van de productie gedurende de hele levensduur van de activa. Bezoek de website van het bedrijf op www.halliburton.com. U vindt Halliburton op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube.

