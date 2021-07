IDC MarketScape annovera Bidgely tra i leader mondiali nelle soluzioni per il coinvolgimento digitale dell’utenza delle aziende di pubblica utilità

A new IDC MarketScape report has recognized Bidgely as a “Leader” in digital customer engagement solutions for utilities worldwide - one of only three companies in the Leaders category. (Graphic: Business Wire)

A new IDC MarketScape report has recognized Bidgely as a “Leader” in digital customer engagement solutions for utilities worldwide - one of only three companies in the Leaders category.

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Nel nuovo rapporto stilato da IDC MarketScape a cura di International Data Corporation (IDC), Bidgely viene riconosciuta come “Leader” nella fornitura di soluzioni per il coinvolgimento digitale dell’utenza delle aziende di pubblica utilità in tutto il mondo. Il rapporto intitolato IDC MarketScape: Worldwide Digital Customer Engagement Solutions for Utilities 2021 Vendor Assessment (IDC MarketScape: Valutazione dei fornitori di soluzioni globali per il coinvolgimento digitale dell’utenza per le aziende di pubblica utilità 2021) (IDC n. US46149620, giugno 2021), in cui sono stati valutati 10 fornitori di soluzioni, riconosce il successo di Bidgely nel consentire alle aziende di pubblica utilità di conseguire non solo il coinvolgimento dell’utenza estremamente personalizzato, ma anche gli relativi obiettivi operativi. Bidgely è una delle sole tre società ad essere state incluse nella categoria “Leader”.

“I fornitori di energia elettrica di tutto il mondo che ambiscono a proporsi quali consulenti di fiducia a livello settoriale stanno attivamente cercando di coinvolgere i propri utenti offrendo esperienze personalizzate, pertinenti e rilevanti. Per un siffatto mercato di nicchia, il gruppo di fornitori che si sta adoperando per migliorare il coinvolgimento digitale dei clienti è piuttosto folto, ciascuno ritagliandosi un proprio spazio grazie a combinazioni uniche di funzionalità e strategie di commercializzazione" ha affermato Gaia Gallotti, amministratrice aggiunta della divisione ricerca presso IDC Energy Insights. “Le aziende di pubblica utilità dovranno analizzare a fondo i punti critici dei loro clienti per determinarne le priorità e indirizzare in maniera mirata i propri investimenti nel coinvolgimento digitale, considerata l’ampia gamma di funzionalità disponibili per l’engagement di natura descrittiva, diagnostica, predittiva, prescrittiva e a livello di ecosistema."

Studiato per aiutare le aziende di pubblica utilità a implementare strategie di coinvolgimento digitale dei clienti attuali e future, questo rapporto MarketScape IDC propone un’analisi comparativa delle capacità, delle strategie e del successo dei fornitori del settore, oltre a valutare la potenziale evoluzione dei prodotti. Il rapporto IDC MarketScape ha evidenziato la solidità dimostrata da Bidgely nell’offrire strumenti di coinvolgimento personalizzati, tra cui Relazioni sul consumo di energia elettrica per residenze private (Home Energy Report, HER), avvisi di bolletta dall’importo elevato, stime di bollette future, analisi dei piani tariffari, consigli per risparmiare modificando il comportamento e altro ancora. Sono stati anche evidenziati i vantaggi derivabili dal suo approccio tecnologico, implementabile attraverso l’incorporazione di plug-in preconfigurati nei flussi di lavoro preesistenti delle aziende di pubblica utilità o come soluzione SaaS a sé stante.

“Questo riconoscimento quale leader nel rapporto IDC MarketScape dimostra la portata dei progressi compiuti da Bidgely nelle aree del coinvolgimento digitale dei clienti e in termini di leadership a livello globale” ha affermato Abhay Gupta, Amministratore delegato di Bidgely. “Poiché i consumatori si stanno mostrando sempre più interessati a ridurre sia il loro consumo di energia elettrica sia la loro impronta di carbonio, le aziende di pubblica utilità hanno l’opportunità di personalizzare le strategie di coinvolgimento degli utenti e di assumere il ruolo di punto di riferimento sul percorso verso zero emissioni nette per ogni residenza."

Questo riconoscimento segue l’inclusione di Bidgely quale “Leader” nella classifica di Guidehouse Insight Leaderboard per la gestione dell’energia elettrica di residenze private (Leaderboard for Home Energy Management) e il forte debutto della società nella classifica di Guidehouse Insight Leaderboard per l’analisi dei contatori smart (Leaderboard for Smart Meter Analytics).

Per accedere a uno stralcio del rapporto IDC MarketScape visitate: go.bidgely.com/IDC-Marketscape-CX-Leaderboard-2021.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei fornitori impiegato nel rapporto IDC MarketScape è inteso a fornire una panoramica della competitività dei fornitori di tecnologie per le comunicazioni e l’informazione (information and communication technology, ICT) in un determinato mercato. Questa metodologia analitica impiega un rigoroso metodo di calcolo dei punteggi basato su criteri sia qualitativi che quantitativi che generano una singola riproduzione grafica della posizione di ciascun fornitore in un dato mercato. IDC MarketScape fornisce un quadro chiaro che permette una comparazione efficace di prodotti e servizi, capacità e strategie, nonché fattori influenti sul successo nel mercato presente e futuro per i fornitori operanti nei settori IT e delle telecomunicazioni. Tale quadro offre inoltre agli acquirenti di tecnologie una valutazione a tutto tondo dei punti di forza e dei punti deboli di fornitori attuali e potenziali.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un’azienda impegnata nell’offerta di soluzioni SaaS (Software as a service) basate sull’intelligenza artificiale che stanno accelerando la creazione di un futuro in cui si farà uso di energia pulita creando i presupposti per aziende e consumatori di assumere decisioni correlate all’energia basandosi su dati. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondimenti sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali approfondimenti per fornire a ogni singolo cliente consigli personalizzati in base alla loro personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (Distributed Energy Resources, DER) e della prospettiva Grid Edge, che si tratti di termostati intelligenti, caricatori EV, pannelli solari fotovoltaici, design e tariffe TOU, l’analisi energetica UtilityAI™ garantisce una profonda visibilità sulla generazione e sul consumo per una migliore pianificazione dei picchi di carico e della rete, e fornisce consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Bidgely, sita nella Silicon Valley, è titolare di oltre 17 brevetti, ha raccolto più di 50 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.