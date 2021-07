Quanergy é selecionada pela PARIFEX como fornecedora exclusiva de LiDAR 3D de longo alcance para detecção e fiscalização de velocidade em rodovias

Quanergy Selected by PARIFEX as Exclusive Supplier of Long-Range 3D LiDAR for Highway Speed Detection and Enforcement (Graphic: Business Wire)

Quanergy Selected by PARIFEX as Exclusive Supplier of Long-Range 3D LiDAR for Highway Speed Detection and Enforcement (Graphic: Business Wire)

SUNNYVALE, Califórnia, e PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Quanergy Systems, Inc., importante fornecedora de sensores LiDAR de estado sólido baseados em matriz de fase óptica (optical phased array, OPA) e soluções 3D inteligentes para o setor automotivo e da IoT, anunciou hoje que expandiu seu acordo exclusivo com a PARIFEX, uma provedora líder de soluções em gestão de projeto para fiscalização de velocidade e cidades inteligentes, para implementar sensores Série M 3D-LiDAR da Quanergy para monitoramento e fiscalização de velocidade em rodovias. O novo projeto será implementado com o Ministério do Interior da França, com futura expansão para projetos globais.

O sensor M8 LiDAR da Quanergy possui um alcance estendido de até 200 metros e uma resolução superior de feixe angular de 0,033 grau, permitindo detecção altamente precisa e confiável de violações de velocidade mesmo em ambientes de rodovias rápidas e movimentadas. O sensor será integrado exclusivamente nas soluções VIGIE Double-Side da PARIFEX, um sistema de controle de velocidade extraurbano capaz de rastrear, identificar e classificar diferentes veículos simultaneamente em diferentes faixas e identificar aquele em excesso de velocidade através de uma foto da frente e traseira do veículo.

A PARIFEX oferece o único sistema aprovado na França baseado em LiDAR para medição e controle. Baseado em uma parceria plurianual, esse projeto acelerará o objetivo de alcançar sistemas de rodovias mais seguras.

“Estamos comprometidos a fornecer soluções inovadoras e confiáveis há muitos anos para fazer parte da melhoria da segurança das estradas, especialmente em rodovias rápidas”, disse Franck Peyré, diretor executivo da PARIFEX. “Escolhemos o LiDAR da Quanergy por sua precisão para reforçar a solução VIGIE Double-Side, detecção de longo alcance em altas velocidades, como também por seu alto desempenho em condições desafiadoras. Nosso primeiro projeto com a Quanergy, que foi implementado em Rouen, França, confirmou nossa decisão para continuar alavancando a tecnologia LiDAR da Quanergy no VIGIE Double-Side.”

Os monitores VIGIE Double-Side baseados em LiDAR totalmente automatizados monitoram múltiplas faixas de tráfego para detectar, classificar e identificar veículos excedendo limites de velocidade indicados. Essa solução mede simultaneamente a velocidade de todos os veículos, e pode identificar um veículo infrator a centenas de metros de distância. A solução classifica automaticamente a categoria do veículo (caminhão, veículo de passageiros, motocicletas etc.) e adapta o limite de velocidade de acordo.

“Desde a nossa primeira implementação em 2017, a Quanergy e PARIFEX trabalham juntas para alavancar a tecnologia LiDAR 3D para tornar o mundo um lugar mais seguro, uma rodovia por vez”, disse Enzo Signore, diretor de marketing da Quanergy. “Esta implementação contínua com a PARIFEX é um importante passo em direção a um futuro com menos acidentes rodoviários.”

Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com

Sobre a Quanergy Systems, Inc.

A missão da Quanergy Systems é criar soluções LiDAR poderosas e econômicas para aplicação automotiva e da internet das coisas (Internet of Things, IoT) para aprimorar as experiências e a segurança das pessoas. A Quanergy desenvolveu o único verdadeiro sensor CMOS LiDAR 100% de estado sólido construído com tecnologia de matriz de fase óptica (OPA) para habilitar a produção em massa e de soluções LiDAR 3D de baixo custo e alta confiabilidade. Através das soluções LiDAR inteligentes da Quanergy, empresas agora podem alavancar percepções em tempo real e em 3D avançadas para transformar suas operações em diversos setores, incluindo automação industrial, segurança física, cidades inteligentes, espaços inteligentes e muito mais. As soluções da Quanergy são implementadas por mais de 350 clientes ao redor do mundo. Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com.

Sobre a PARIFEX

A PARIFEX é uma provedora líder de soluções em gestão de projeto, ajudando seus clientes em todas as áreas de atividade na concepção, gestão, desenvolvimento e integração de seus excelentes projetos de engenharia na segurança do setor e estradas. Através de sua habilidade, a empresa também projeta soluções líderes para projetos como cidades inteligentes, nova mobilidade, e outros. A PARIFEX foi fundada em 1994 e possui filiais na Europa e Ásia, além de clientes ao redor do mundo. Para mais informações, acesse www.parifex.com/en.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.