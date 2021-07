A ExaGrid relata registros de reservas e receitas no segundo trimestre de 2021

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que teve um recorde de reservas e receita no trimestre encerrado em 30 de junho de 2021. Essa conquista foi fruto do trimestre recorde da ExaGrid no primeiro trimestre de 2021, aumentando as reservas e receita para um novo recorde histórico.

A receita da ExaGrid cresceu mais de 50% em comparação com o segundo trimestre de 2020 e 10% sequencialmente do primeiro trimestre de 2021 ao segundo trimestre de 2021. Além disso, a ExaGrid teve um caixa positivo no trimestre. A ExaGrid adicionou um recorde de 137 novos clientes no segundo trimestre de 2021, incluindo 38 negócios de seis dígitos, e tem mais de 3.000 clientes ativos que usam o armazenamento de backup em camadas ExaGrid para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid está se acelerando, e a empresa está contratando mais 40 equipes de vendas internas e de campo em todo o mundo.

“ A ExaGrid continua economizando dinheiro para as organizações de TI com armazenamento primário de baixo custo por trás do aplicativo de backup e aumenta o desempenho, além de economizar dinheiro com dispositivos de desduplicação de primeira geração, como Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce e dispositivos Veritas. O recurso Retention Time-Lock da ExaGrid para recuperação de dados de um evento de criptografia de ransomware é outro motivo pelo qual os clientes estão escolhendo o armazenamento de backup em camadas ExaGrid. A ExaGrid está melhorando o desempenho e a escalabilidade do backup ao mesmo tempo em que reduz os custos”, afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

Os dispositivos ExaGrid têm uma Landing Zone de cache de disco voltada para a rede, onde os backups mais recentes são gravados sem desduplicação em linha para backups rápidos e são armazenados em um formato não duplicado para restaurações rápidas. A ExaGrid usa arquitetura scale-out, que mantém uma janela de backup de comprimento fixo e também elimina atualizações caras e disruptivas de empilhadeiras e obsolescência do produto. A tecnologia de desduplicação adaptável da ExaGrid desduplica os dados em um repositório não voltado para a rede, onde os dados desduplicados são armazenados para retenção de longo prazo, muitas vezes por semanas, meses e anos. A combinação de uma camada não voltada para a rede (espaço de ar virtual) mais exclusões atrasadas com o recurso Retention Time-Lock da ExaGrid e objetos de dados imutáveis protege contra os dados de backup que estão sendo excluídos ou criptografados.

Destaques do 2º trimestre de 2021:

Sólida taxa de vitória competitiva de 72%

Trouxe mais de 130 novos clientes

Receita recorde nas Américas e nas regiões internacionais

38 ofertas de seis dígitos para novos clientes

Empresa continua com caixa positivo nos últimos quatro trimestres

Mais de 3.000 clientes protegem seus dados com ExaGrid Tiered Backup Storage

ExaGrid Tiered Backup Storage – Construído para backup

“ Percebemos que mais organizações estão substituindo soluções de armazenamento de backup de primeira geração, como Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce e dispositivos de desduplicação escalonados em linha da Veritas, que não oferecem o desempenho de backup ou a arquitetura perene que a ExaGrid oferece. Nós creditamos isso ao fato de que a ExaGrid é a única empresa totalmente dedicada ao armazenamento de backup, e é por isso que nosso sistema de armazenamento de backup em camadas supera nossos concorrentes durante os testes piloto. Continuamos a substituir o disco de armazenamento primário de baixo custo da Dell, HPE e NTAP e muitos outros fornecedores de armazenamento, pois a ExaGrid é muito mais barata para retenção de longo prazo”, afirmou Andrews. “ A ExaGrid está por trás de mais de 25 aplicativos e utilitários de backup e fornece o armazenamento de backup mais rápido e econômico do setor, e agora é a única solução de armazenamento de backup que pode realmente fornecer recuperação de dados de um evento de criptografia de ransomware, implementando um não -nível voltado para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis”.

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco front-end, a camada de desempenho, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção de longo prazo são escalonados para um repositório de dados desduplicado, o Retention Tier, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Essa abordagem em duas camadas fornece o desempenho de backup e restauração mais rápido com a eficiência de armazenamento de menor custo.

Além disso, a ExaGrid oferece uma arquitetura de escalabilidade horizontal em que os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui processador, memória e portas de rede, de modo que à medida que os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de backup de comprimento fixo. Essa abordagem de armazenamento scale-out elimina atualizações caras de empilhadeiras e permite misturar aparelhos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema de scale-out, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

