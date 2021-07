FlexTrade s’associe à UBS Execution Hub, une plateforme d'exécution externalisée inter-produits mondiale

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), un leader mondial des systèmes de gestion d'ordres et d'exécution multi-actifs, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec UBS Execution Hub, une plateforme d'exécution externalisée inter-produits mondiale pour les gestionnaires d'actifs et les fonds spéculatifs. La plateforme tire parti de la technologie FlexOMS de gestion d'ordres multi-actifs centrale de FlexTrade, permise par son architecture ouverte et ses rapports de conformité complets.

Considérés auparavant comme une tendance de niche, les pupitres de négociation externalisés ont aidé les gestionnaires de portefeuille à réduire les coûts sur un marché avec des volumes croissants et des exigences réglementaires changeantes. UBS Execution Hub fournit un service d’exécution amélioré en tirant parti de la pile technologique ouverte de FlexTrade conjointement avec la technologie d’automatisation exclusive d’UBS Execution Hub pour acheminer les ordres vers le meilleur fournisseur de liquidités. En externalisant les opérations de trading vers UBS Execution Hub, les clients peuvent réduire la complexité et améliorer la rentabilité sans compromettre la qualité de l’exécution.

Chris Blackburn, chef de l'exploitation chez UBS Execution Hub, a déclaré :

« Nous sommes enchantés de nous associer avec FlexTrade afin qu’UBS Execution Hub puisse offrir une solution d'exécution externalisée complète, tirant profit de notre expérience de longue date dans l’exécution côté acheteur et du vaste réseau de liquidités multi-actifs au bénéfice de nos clients. »

« La combinaison de notre propre technologie leader du marché et du parcours de FlexTrade dans les pupitres de négociation côté acheteur fournit la base pour élargir à d’autres segments de clientèle notre offre mondiale d'exécution externalisée. »

Rajiv Kedia, directeur, associé fondateur et responsable mondial des solutions de trading côté vendeur chez FlexTrade Systems, a ajouté :

« Nous sommes ravis de nous associer avec UBS alors que la société construit Execution Hub, sa plateforme mondiale externalisée pour les opérations multi-actifs. Avec un long historique dans la fourniture de la meilleure technologie de sa catégorie pour les côtés acheteur et vendeur, FlexTrade est bien positionnée pour offrir notre technologie de gestion des ordres/de l’exécution pour alimenter les pupitres de négociation externalisés. Notre partenariat avec UBS englobe vraiment nos capacités uniques en termes de débit, d’automatisation et d’architecture ouverte, garantissant qu’UBS Execution Hub offre un service mondial multi-actifs de grande qualité aux clients. »

À propos de FlexTrade Systems :

FlexTrade Systems est un leader mondial des systèmes de gestion des ordres et de gestion de l’exécution multi-actifs haute performance pour les actions, les titres à revenu fixe, les opérations de change, les contrats à terme et les options. Pionnier dans le domaine, FlexTrade est reconnu internationalement pour avoir introduit FlexTRADER®, premier système de trading au monde pour la gestion de l’exécution ne favorisant aucun courtier, qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser complètement leurs flux de travail d'exécution grâce à une capacité complète de recherche/d’accès aux liquidités tout en conservant la confidentialité de leurs stratégies de trading.

À propos d’UBS Group AG

UBS fournit des solutions et des conseils financiers à des clients fortunés, institutionnels et entreprises dans le monde entier, ainsi qu’à des clients privés en Suisse. UBS est le plus important gestionnaire de fortune d’envergure véritablement mondiale et une banque de premier plan pour les particuliers et les entreprises en Suisse, avec un gestionnaire mondial d'actifs important et diversifié ainsi qu’une banque d'investissement focalisée. La banque se concentre sur les entreprises qui ont une position concurrentielle forte sur leurs marchés cibles, utilisent leurs capitaux de manière efficace et affichent une croissance structurelle à long terme attractive ou des perspectives de rentabilité.

Présente dans toutes les grandes places financières mondiales, UBS possède des bureaux dans plus de 50 régions et localités. Environ 30 % de ses employés travaillent sur le continent américain, 31 % en Suisse, 19 % dans le reste de l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et 20 % dans la zone Asie-Pacifique. UBS Group AG emploie plus 68 000 personnes dans le monde. Ses actions sont cotées à la Bourse suisse SIX et à la Bourse de New York (NYSE).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.