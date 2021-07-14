富达和三井成立合资企业，加速实施日本超大规模战略

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球超大规模数据中心解决方案的领先提供商 柯尔特数据中心服务公司(Colt DCS)今日宣布，富达已与三井物产和三井物产资产管理控股公司达成合资协议，在日本建立最为先进的超大规模数据中心。新合资企业的持股比例为 50:50，将进一步加强 Colt DCS 在日本东京和大阪地区的影响力。

富达与三井建立的合资企业将恊助 Colt DCS 进一步加速实施在日本的超大规模战略，并在日本取得前所未有的成功。该公司在去年 11 月推出 Inzai 3 数据中心之前预售了其 94% 的容量，最近被 Frost & Sullivan 评为 2021 年度日本数据中心服务公司，这是一项享有盛誉的奖项，旨在考察客户体验、卓越运营技术能力和创新等标准。Colt DCS 目前在日本建有 50MW 的现有装机容量，合资后将增加近三倍，达到 140MW。

“日本仍然是我们区域扩张的战略重点国家，大规模数据中心的容量供不应求。”Colt DCS首席执行官 Niclas Sanfridsson 表示。“虽然 Colt DCS 在与全球最大的超大规模云提供商和跨国公司合作方面已经在市场上声名远播，但与三井及其战略联盟的合作将为我们提供新的契机，将进一步渗透国内企业领域，并加速我们的土地储备战略。”

该合资企业将指定 Colt DCS作为其设计、开发、运营和客户服务管理的独家服务提供商。 三井物业管理有限公司是三井集团旗下的一家私人房地产基金管理子公司，该公司将担任合资企业的资产管理人，利用三井集团深厚的行业能力，涵盖结构、融资、土地采购、开发支持和日本客户营销。

“数据中心在全球企业的数字化转型中发挥着关键作用，对高质量和具有环保意识的超大规模数据中心的需求庞大，”三井物产金融事业部长和歌伸介补充道。“通过三井基金和合资企业的管理，三井将利用其独特的金融和行业能力，与其全球知名合作伙伴共同应对这些需求。”

关于 Colt DCS

Colt DCS为欧洲和亚太地区的客户在超大规模数据中心和混合云解决方案的设计、构建、交付和运营管理方面提供名副其实的服务和卓越的运营。

我们在 18 个城市运营 26 个最先进的运营商中立数据中心，拥有超过 25 年的经验，提供 24/7 全天候安全和本地语言支持。

我们的连接和托管解决方案让客户能够自由地为业务增长进行有效规划，他们深信，数据中心战略已经为满足未来的需求做好了充分准备。http://www.coltdatacentres.net/