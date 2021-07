PARIFEX choisit Quanergy comme fournisseur exclusif de LiDAR 3D pour la VIGIE double-face

Quanergy Selected by PARIFEX as Exclusive Supplier of Long-Range 3D LiDAR for Highway Speed Detection and Enforcement (Graphic: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--PARIFEX, fournisseur des solutions de pointe pour le contrôle de vitesse et la collecte de données pour les smart cities, a le plaisir d’annoncer un partenariat avec Quanergy, System, Inc., fournisseur de capteurs LiDAR (laser de détection et télémétrie par la lumière) et de solutions 3D intelligentes pour l’automobile et l’IoT, afin d’équiper le radar d’autoroute VIGIE double-face avec le capteur LiDAR 3D M-Series de Quanergy.

PARIFEX choisit le LiDAR 3D Quanergy pour la VIGIE double-face

Les capteurs Quanergy viennent renforcer les solutions PARIFEX dans le cadre d’un récent projet avec le ministère de l’Intérieur français ainsi que lors des prochains déploiements en France et à l’international. Le capteur LiDAR M8 de Quanergy offre une portée de 200 mètres et un angle angulaire supérieur d’une résolution de 0.033 degrés, permettant une détection fiable et précise des excès de vitesse, et ce, même lors d’un trafic dense. Le capteur sera intégré dans la VIGIE double-face, radar extra-urbain développé par PARIFEX et capable de suivre, d’identifier et de classifier plusieurs véhicules simultanément. Grâce à son système de photo avant et arrière du véhicule, elle permet l’identification fiable de tout type de véhicule et le suivi multivoies de la trajectoire. Basé sur la technologie LiDAR 3D, c’est un système tout terrain capable de détecter simultanément la vitesse précise de différents véhicules.

PARIFEX propose les seules solutions de contrôle de vitesse basées sur la technologie LiDAR 3D en France. Après plusieurs années de collaboration, PARIFEX et Quanergy donnent un coup d’accélérateur à la lutte contre l’insécurité routière.

“Depuis des années, nous sommes engagés dans le renforcement de la sécurité routière en proposant des solutions fiables et innovantes, explique Franck Peyré, président de PARIFEX. Avec Quanergy, nous avons fait le choix de la précision. Notre premier projet commun pour le déploiement de solutions à Rouen a confirmé notre volonté de compter à nouveau sur la technologie LiDAR de Quanergy pour la VIGIE double-face. »

« Depuis le déploiement commun de nos solutions en 2017, PARIFEX et Quanergy ont travaillé ensemble sur l’utilisation de la technologie LiDAR 3D afin de rendre le monde plus sûr, route après route. », précise Enzo Signore, CMO de Quanergy. « Ce nouveau projet aux côtés de PARIFEX est une étape clef vers la réduction du nombre d’accidents sur les routes. »

A propos de PARIFEX

Fournisseur de solutions en gestion de projets, Parifex accompagne ses clients, tout secteur d’activité confondu, dans la conception, le management, le développement et l’intégration de projets majeurs d’ingénierie dans l’industrie et la sécurité routière. L’entreprise s’appuie également sur son expertise afin de développer des solutions de pointe qu’elle met au service de projets de nouvelles mobilités, smart cities, etc. Fondée en 1994 à Paris, Parifex est présent en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient et compte des clients à travers le monde.

A propos de Quanergy

Quanergy Systems’ mission is to create powerful, affordable smart LiDAR solutions for automotive and IoT applications to enhance people’s experiences and safety. Quanergy has developed the only true 100% solid state CMOS LiDAR sensor built on optical phased array (OPA) technology to enable the mass production of low-cost, highly reliable 3D LiDAR solutions. Through Quanergy’s smart LiDAR solutions, businesses can now leverage real-time, advanced 3D insights to transform their operations in a variety of industries including industrial automation, physical security, smart cities, smart spaces, and much more. Quanergy solutions are deployed by over 350 customers across the globe. For more information, please visit us at www.quanergy.com.